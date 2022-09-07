Крапка не поставлена: що відомо про зміни у процес військового обліку для жінок

Процес має бути добровільним, вважають у Міноборони, але рішення не остаточне

Наближається 1 жовтня і дискусія з приводу військового обліку для жінок знову набирає обертів. Згідно з останніми заявами Міноборони, процес пропонують зробити добровільним, але є певні юридичні нюанси.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що незабаром буде офіційно оголошено про добровільність постановки на облік, а також відсутність обмежень для жінок у перетині державного кордону. Про можливість запровадження таких заходів з першого жовтня за аналогією із забороною виїзду військовозобов’язаних чоловіків попереджали багато юристів.

Дискусія продовжується навколо питання ухвалення добровільності такого рішення. Як розповіла Маляр, у Генштабі та Міноборони пропонують змінити формулювання у законі про військову службу у розділі постановки на облік жінок певних професій на "за бажанням". За словами заступника міністра, погодитися на це має Верховна Рада.

Але не все так просто — під постом Маляр у соцмережі розпочалася дискусія із заступником голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яною Безуглою. Нардепка зазначила, що зміни не внесено до жодних документів і про них говорити зарано. Також зміни, за словами Безуглої, мають розпочатися з редагування документів саме Міністерства оборони.

Дискусія під повідомлення Маляр про добровільність військового обліку для жінок

Раніше "Телеграф" повідомляв, що якщо у Верховній Раді голосування не пройде, набрання чинності нормою закону про військовий облік жінок відкладуть на рік. Настрої у ВРУ напередодні голосування є різними — частина народних обранців не коментує особливості закону.