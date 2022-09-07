Точка не поставлена: что известно об изменениях в процесс воинского учета для женщин

Процесс должен быть добровольным, считают в Минобороны, но решение не окончательное

Приближается первое октября и дискуссия по поводу воинского учета для женщин снова набирает обороты. Согласно последним заявлениям Минобороны, процесс предлагают сделать добровольным, но есть определенные юридические нюансы.

Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что в скором времени будет официально объявлено о добровольности постановки на учет, а также отсутствии ограничений для женщин в пересечении государственной границы. О возможности введения таких мер с первого октября по аналогии с запретом выезда военнообязанных мужчин предупреждали многие юристы.

Дискуссия продолжается вокруг вопроса принятия добровольности такого решения. Как рассказала Маляр, в Генштабе и Минобороны предлагают изменить формулировку в законе о воинской службе в разделе постановки на учет женщин определенных профессий на "по желанию". По словам замминистра, согласиться на это должна Верховная Рада.

Но не все так просто — под постом Маляр в соцсети началась дискуссия с замглавы Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяной Безуглой. Нардепка отметила, что изменения не внесены ни в какие документы и о них говорить рано. Также изменения, по словам Безуглой, должны начаться с редактирования документов именно Министерства обороны.

Дискуссия под сообщение Маляр о добровольности воинского учета для женщин

Ранее "Телеграф" сообщал, что если в Верховной Раде голосование не пройдет, вступление в силу нормы закона о воинском учете женщин отложат на год. Настроения во ВРУ накануне голосования разные — часть народных избранников не комментирует особенности закона.