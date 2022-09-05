Выезд украинок за границу: что не так с ограничениями, как отстоять свои права – пояснения юристов

Как следует действовать женщинам, которые попадут под ограничения на выезд за пределы Украины

В Украине одной из топ-тем сентября остается подготовка к взятию на военный учет женщин определенных специальностей.

Не исключено, что некоторые из них станут с 1 октября невыездными, как это случилось с украинскими мужчинами.

Какова вероятность, что это произойдет? Насколько это законно? Как следует действовать женщинам, которые попадут в данную категорию? "Телеграф" обсудил эти вопросы с юридическими экспертами.

Выездные ограничения незаконны и работают против Украины

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО Кравец и партнеры, адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"Исходя из полярных объяснений, которые дают даже представители Минобороны, вероятно, срок постановки женщин на обязательный военный учет перенесут. У нас до сих пор нет четкого реестра военнообязанных. Причем, это касается как мужчин, так и женщин. А чтобы комплексно подойти к решению данного вопроса, необходимо создание соответствующего реестра".

Также, продолжает эксперт, следует пояснить, как будут выявлять женщин с соответствующим образованием, которых хотят обязательно поставить на военный учет, запретив тот же выезд за границу.

"Если речь о врачах, тут всё понятно. Но когда разговор, допустим, о техникумах пищевой промышленности или специалистах по радиоэлектронике (работников именно этих отраслей, по мнению представителей Миноброны, якобы необходимо ставить на военный учет в первую очередь), непонятно, как будет доказываться их профессионализм", – поясняет Ростислав Кравец.

А в расширенном списке, отмечает эксперт, ведь фигурируют и юристы, и журналисты, и бухгалтера, и огромное количество других профессией.

"А мы ведь понимаем, что есть женщины, которые получили диплом того же бухгалтера, но ни дня по специальности не работали. Сейчас им, допустим, за 50. И что, они так необходимы нашей армии? Пока всё, что происходит вокруг постановки гражданок Украины на военный учет, выглядит как очередной фарс. Причем, разыгрываемый, на мой взгляд, теми лицами, которые хотят навредить Украине", – говорит Ростислав Кравец.

Он акцентирует, что ни под запрет на выезд мужчин, ни под запрет на выезд женщин за пределы нашей страны не существует соответствующей законодательной базы.

"На сегодняшний день ни одного закона, который бы запрещал выезд граждан за границу во время военного положения или каким-то образом ограничивал этот выезд. Есть исключительно некие внутренние инструкции Госпогранслужбы, которые они по своему разумению исполняют или не исполняют", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, всё, что остается гражданам делать – обращаться с соответствующими исками в суд. Что они и делают.

"В ближайшее время у нас ожидается рассмотрение трех подобных исков к Госпогранслужбе касательно запретов выезда граждан Украины за границу. Подобная практика только начинается. И, уверен, решения будут в пользу истцов", – отмечает Ростислав Кравец.

Он подчеркивает, что по примеру студентов вся страна увидела, что даже наличие всех документов, которые выдумала Госпогранслужба, не дает права на выезд.

"Потому что пограничники начинают придираться к якобы подделкам документов (что в дальнейшем не подтверждается), либо к отсутствию необходимых документов, не указывая, каких именно. Всё происходит в ручном режиме. И именно желание продолжать выпускать украинцев из страны исключительно в ручном режиме стало, похоже, основанием для того, чтоб премьер Шмыгаль не подписал постановление Кабмина касательно возможности выезда при предоставлении залога в 200 тысяч гривен.

Потому что тогда будет отметка в "Дие", что выезд разрешен – и у пограничников не останется пространства для маневра. С моей точки зрения, те, кто стал инициатором этого незаконного выездного ограничения, как и те, кто его поддерживает, работают в интересах РФ и прочих врагов Украины", – резюмирует Ростислав Кравец.

Или судиться – или подчиниться

Доктор права, адвокат Иван Либерман отмечает, что в Украине продолжает действовать правило – ничего не бывает более постоянного, чем временное.

"Всё условное у нас почему-то приравнивается чуть ли не к законному. С моей точки зрения, касательно женщин будет утвержден несколько отличающийся от нынешнего список профессий, которые подлежат военному учету. Скорей всего расширенный. И они, соответственно, станут невыездными, – прогнозирует эксперт. – Насколько это законно? Всё, что регулируется законодательством, считается (с формальной точки зрения) законным. Поскольку Конституционный Суд сегодня не функционирует так, как мог бы, установить законность или незаконность тех или иных действий власти невозможно. Соответствующая институция не способна сейчас дать правовой анализ".

Иван Либерман считает, что с 1 октября начнется тот самый тотальный контроль женщин соответствующих профессий, которого опасаются многие.

"Скорее всего, им запретят выезд за границы Украины. При этом предполагаю, что украинская власть будет делать запросы (как сейчас касательно мужчин) в разные страны, чтобы их посольства и консульства выдавали полную информацию о передвижении украинских граждан по территории их государств. Речь, прежде всего, о Польше, Италии, Германии, Франции, Бельгии, балтийских государствах, Грузия", – уточняет эксперт.

Практически вся информация о жителях нашей страны находится в Едином государственном реестре Украины (ЕГРУ), напоминает доктор права. Кто какое образование (образования) имеет, кто кем работал (работает).

"И если та или иная девушка, женщина, хочет выехать за пределы Украины, но подпадает под категорию военнообязанной, на границе ее могут попытаться остановить, – предупреждает Иван Либерман. – Она станет объяснять, что не работает, а, возможно, и не работала по специальности, которая подпадает под военный учет. В ответ ей предоставят информацию из ЕГРУ, что она имеет такой-то диплом о высшем образовании. А что не работает по данной специальности, мол, не проблема. Выезд запрещен. Что делать в такой ситуации? Если очень надо выехать, следует идти в суд, где обжаловать запрет на выезд со стороны Госпогранслужбы или Миграционной службы. Ну, а если судиться по каким-то причинам не хочется – придется подчиниться".