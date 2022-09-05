Что нужно знать о военном учете и мобилизации женщин в Украине: разъяснения юристов

Вопрос возможной мобилизации женщин в Украине один из самых непонятных для общественности, и потому мы разобрали его с экспертами

В Украине идет подготовка к взятию на военный учет женщин определенных специальностей.

Процесс должен стартовать с 1 октября, хотя в добровольном порядке это можно сделать уже сейчас. Но, как пояснила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, Минобороны и Генштаб готовы отказаться от обязательного военного учета женщин (сделав его добровольным) при одном условии – если будет изменена соответствующая норма закона.

Изменений таковых до сих пор нет, что, по мнению украинцев, напоминает игру в пинг-понг между Минобороны и Верховной Радой.

Между тем, октябрь всё ближе – и если не будут внесены соответствующие изменения, у многих женщин возникнут те же проблемы с пересечением границы, которые сейчас испытывают мужчины-украинцы.

"Телеграф" разбирался в ситуации с экспертами.

Игра в пинг-понг Минобороны и Рады вызывает много "зрады"

Главная проблема, на которую указывают специалисты разных категорий – от топ-экономистов, таких как Михаил Кухар, до топ-юристов, таких как Марина Ставнийчук – это непродуманные высказывания ряда представителей Минобороны, которые повышают напряжение в обществе и даже ставят под вопрос возвращение женщин-мигранток в Украину. Обязательную постановку на военный учет ряда категорий женщин тот же юрист Минобороны Владимир Смилка пытается аргументировать "стандартами НАТО". Что, подчеркивает Ставнийчук, не имеет к ограничениям, которые пытаются наложить на украинок с 1 октября, никакого отношения. Более того, она считает, что статья 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", особенно касательно женщин, предоставляет слишком широкие права МО. И напоминает, что вопрос прав и обязанностей граждан Украины, согласно Конституции, является предметом законодательного урегулирования, а не подзаконного, коими являются те или иные указы, приказы и постановления.

В свою очередь, замминистра обороны Украины Анна Маляр призывает не распространять фейки касательно военного учета женщин. И напоминает, что МО передало в ВР свои предложение касательно соответствующих изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" касательно добровольной постановки женщин на соответствующий учет. Подчеркивая, что слово теперь – за парламентом, а МО и Генштаб, мол, выполнят любые решения законодателей.

В то же время, Анна Маляр акцентирует, что ВСУ нуждаются в специалистах медицинского и радиотехнического профиля, а также представителях сферы пищевых технологий. Она также обещает, что после принятия соответствующих изменений в профильный закон, Генштаб разработает изменения к перечню военно-учетных специальностей для женщин, сократив его до "оптимальной потребности". Также Маляр подчеркивает, что с 2014 года ни одна женщина насильно на фронт не попала – лишь по собственному желанию.

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В ожидании изменений

Адвокат, представитель Офиса простых решений и результатов, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько отмечает, что постановка на военный учет, а значит и возможность установления для женщин дополнительных ограничений – в топе непонятных тем, которыми интересуются украинцы с начала полномасштабного российского вторжения. И с которыми к ней лично часто обращаются клиенты.

По словам эксперта, в связи с тем, что дата, с которой соответствующая обязанность вступает в силу, приближается, а достаточные официальные разъяснения на этот счет отсутствуют, появляется всё больше вопросов о возможных рисках и процедурах. Так, недавними изменениями в законодательство установлено, что с 1 октября в Украине женщины определенных профессий должны стать на военный учет. В настоящее время это профессии, родственные соответствующим военно-учетным специальностям, согласно приказу Минобороны, появившемся в этом году, уже после открытого российского вторжения. Согласно ему, перечень специальностей, после получения которых женщины обязаны встать на военный учет, сократили с 35 до 14, а профессий с 76 до 7.

Соответствующее положение, продолжает эксперт, непосредственно предусмотрено Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" (п.11 ст. 1) и предъявляет требование к соответствующей категории женщин, пригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, касательно постановки на военный учет военнообязанных.

"При этом пунктом 12 этой же статьи установлено, что находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время, – подчеркивает Мирослава Чорноусько. – В мирное время они могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке".

Конституция Украины, напоминает эксперт, предусматривает обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, которая наступает с момента оглашения решения о мобилизации.

"Таким образом, – поясняет эксперт, – ограничения, налагаемые в связи с военным положением на военнообязанных, распространяются как на мужчин, так и на женщин. В том числе, по выезду за пределы страны. Однако если нормы законодательства будут изменены в пользу добровольной постановки женщин определенных профессий на военный учет, соответственно, не будет возникать и таких ограничений в отношении тех, кто, несмотря на наличие подходящей профессии, не военнообязан. Впрочем, на сегодняшний день такие изменения не внесены".

По словам Мирославы Чорноусько, поскольку на предприятиях предусмотрено ведение учета военнообязанных, то с 1 октября он также должен осуществляться и в отношении женщин.

"Ведь именно работодатель обязан обеспечивать информирование территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) о принятии на работу и увольнении военнообязанных, – поясняет эксперт. – При этом на женщин в таком случае будет распространяться и требование о наличии военно-учетных документов. В то же время аналогичной будет и административная и уголовная ответственность, предусмотренная за нарушение военнообязанным женщинами правил военного учета. Для смягчения или какого-либо изменения таких условий у государства остается меньше месяца, однако соответствующие законодательные акты, подчеркиваю, пока не приняты".

Особенности привлечения к ответственности

Адвокат Татьяна Матяш напоминает, что Конституция Украины дает и гарантирует наши права. Но она же на граждан, независимо от пола, возлагает определенные обязанности.

"Их не так много по сравнению с правами. Но защита Родины является первой и главной обязанностью каждого гражданина", – отмечает эксперт.

По ее словам, согласно действующему перечню, достаточно широкий круг женщин обязаны стать на учет.

"Что касается планов, которые озвучила Маляр, это пока только планы, они еще не реализованы. И мы не можем заранее знать, будут ли приняты соответствующие изменения", – акцентирует Татьяна Матяш.

Что касается соответствующего Закона, то он, подчеркивает эксперт, предусматривает в мирное время службу женщин исключительно на основании контракта, но разрешает мобилизацию во время военного положения. Как сейчас.

"Таким образом, женщины, перечисленные в приложениях к Приказу МО №313 от 11.10.2021 (с изменениями, внесенными в этом году), обязаны встать на военный учет по месту регистрации, – поясняет адвокат. – Но, чтобы не пугались, на сегодняшний день фактически отсутствует механизм наказания за неисполнение этой обязанности. Поскольку ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях, касается военнообязанных. А военнообязанным гражданин становится с момента постановки на соответствующий учет".