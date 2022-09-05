Виїзд українок за кордон: що не так з обмеженнями, як відстояти свої права – пояснення юристів

Як слід діяти жінкам, які підпадуть під обмеження на виїзд за межі України

В Україні однією з топ-тем вересня залишається підготовка до взяття на військовий облік жінок певних спеціальностей.

Не виключено, що деякі з них стануть із 1 жовтня невиїзними, як це сталося з українськими чоловіками.

Яка ймовірність, що це станеться? Наскільки це є законним? Як слід діяти жінкам, які потраплять до цієї категорії? "Телеграф" обговорив ці питання з юридичними експертами.

Виїзні обмеження незаконні та працюють проти України

Голова профспілки Українська незалежна фундація юристів, голова АТ Кравець та партнери, адвокат Ростислав Кравець міркує так:

"Виходячи з полярних пояснень, які дають навіть представники Міноборони, ймовірно, термін постановки жінок на обов’язковий військовий облік перенесуть. У нас досі немає чіткого реєстру військовозобов’язаних. Причому це стосується як чоловіків, так і жінок. А щоб комплексно підійти до рішення даного питання, необхідне створення відповідного реєстру".

Також, продовжує експерт, слід пояснити, як виявлятимуть жінок із відповідною освітою, яких хочуть обов’язково поставити на військовий облік, заборонивши той самий виїзд за кордон.

"Якщо мова про лікарів, тут все зрозуміло. Але коли розмова, припустимо, про технікуми харчової промисловості або фахівців з радіоелектроніки (працівників саме цих галузей, на думку представників Міноброни, нібито необхідно ставити на військовий облік насамперед), незрозуміло, як буде доводитися їхній професіоналізм", – пояснює Ростислав Кравець.

А у розширеному списку, зазначає експерт, фігурують і юристи, і журналісти, і бухгалтери, і величезна кількість інших професій.

"А ми ж розуміємо, що є жінки, які отримали диплом того ж бухгалтера, але ні дня за фахом не працювали. Зараз їм, припустимо, за 50. І що, вони такі необхідні нашій армії? Поки що все, що відбувається навколо постановки громадянок України на військовий облік, виглядає як черговий фарс. Причому, на мій погляд, розігруваний тими особами, які хочуть нашкодити Україні", – каже Ростислав Кравець.

Він наголошує, що ні під заборону на виїзд чоловіків, ні під заборону на виїзд жінок за межі нашої країни не існує відповідної законодавчої бази.

"На сьогоднішній день жодного закону, який забороняв би виїзд громадян за кордон під час військового стану або якимось чином обмежував цей виїзд. Є виключно якісь внутрішні інструкції Держприкордонслужби, які вони за своїм розумом виконують або не виконують", — наголошує експерт.

На його думку, все, що залишається громадянам робити – звертатись з відповідними позовами до суду. Що вони і роблять.

"Найближчим часом у нас очікується розгляд трьох подібних позовів до Держприкордонслужби щодо заборон виїзду громадян України за кордон. Подібна практика тільки починається. І, впевнений, рішення будуть на користь позивачів", — зазначає Ростислав Кравець.

Він наголошує, що за прикладом студентів вся країна побачила, що навіть наявність усіх документів, які вигадала Держприкордонслужба, не дає права на виїзд.

"Бо прикордонники починають чіплятися до нібито підробок документів (що надалі не підтверджується), або до відсутності необхідних документів, не вказуючи, яких саме. Все відбувається в ручному режимі. І саме бажання продовжувати випускати українців із країни виключно в ручному режимі стало, схоже, підставою для того, щоб прем’єр Шмигаль не підписав постанову Кабміну щодо можливості виїзду при наданні застави у 200 тисяч гривень.

Тому що тоді буде відмітка у "Дії", що виїзд дозволено – і у прикордонників не залишиться простору для маневру. На мій погляд, ті, хто став ініціатором цього незаконного виїзного обмеження, як і ті, хто його підтримує, працюють на користь рф та інших ворогів України", – резюмує Ростислав Кравець.

Або позиватися — або підкоритися

Лікар права, адвокат Іван Ліберман зазначає, що в Україні продовжує діяти правило – нічого не буває більш постійного, ніж тимчасове.

"Все умовне у нас чомусь прирівнюється чи не до законного. На мою думку, щодо жінок буде затверджений дещо відмінний від нинішнього список професій, які підлягають військовому обліку. Швидше за все розширений. І вони, відповідно, стануть невиїзними, – прогнозує експерт. - Наскільки це законно? Все, що регулюється законодавством, вважається (з формальної точки зору) законним. Оскільки Конституційний суд сьогодні не функціонує так, як міг би, встановити законність чи незаконність тих чи інших дій влади неможливо. Відповідна інституція не здатна зараз дати правовий аналіз”.

Іван Ліберман вважає, що з 1 жовтня розпочнеться той самий тотальний контроль жінок відповідних професій, якого побоюються багато хто.

"Швидше за все, їм заборонять виїзд за межі України. При цьому припускаю, що українська влада робитиме запити (як зараз щодо чоловіків) до різних країн, щоб їхні посольства та консульства видавали повну інформацію про пересування українських громадян територією їхніх держав. Перш за все, мова про Польщу, Італію, Німеччину, Францію, Бельгію, балтійські держави, Грузію", – уточнює експерт.

Практично вся інформація про мешканців нашої країни знаходиться у Єдиному державному реєстрі України (ЄДРУ), нагадує професор права. Хто якусь освіту (освіти) має, хто ким працював (працює).

"І якщо та чи інша дівчина, жінка, хоче виїхати за межі України, але підпадає під категорію військовозобов’язаної, на кордоні її можуть спробувати зупинити, – попереджає Іван Ліберман. – Вона пояснюватиме, що не працює, а, можливо, і не працювала за фахом, який підпадає під військовий облік, у відповідь їй нададуть інформацію з ЄДРУ, що вона має диплом про вищу освіту, а що не працює за даною спеціальністю, мовляв, не проблема, виїзд заборонений, що робити в такій ситуації? Якщо дуже треба виїхати, слід йти до суду, де оскаржити заборону на виїзд з боку Держприкордонслужби чи Міграційної служби. Ну, а якщо позиватися з якихось причин не хочеться – доведеться підкоритися”.