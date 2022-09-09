ЄС виділяє Україні транш на мільярди євро: відомо, куди підуть гроші

Це вже другий транш Європейського Союзу для України

У п'ятницю, 9 вересня, Рада Європейського Союзу таки ухвалила рішення про виділення Україні 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги всупереч позиції Угорщини, яка виступала проти. Частина з цих коштів піде на забезпечення роботи критичної інфраструктури. Про це повідомили у міністерстві фінансів Чехії по завершенню засідання ЄС у Празі.

"Після липневої домовленості про надання 1 млрд євро міністри фінансів ЄС у Празі домовилися прискорити наступну частину макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 млрд євро", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що макрофінансова допомога піде на діяльність держави та забезпечить роботу критичної інфраструктури України — офісів, шкіл чи лікарень.

Варто зазначити, що 5 мільярдів євро — це частина макрофінансової допомоги Україні у розмірі 9 мільярдів євро, про виділення яких Єврокомісія оголосила у травні. До теперішнього часу з цієї суми було погоджено всього 1 мільярд євро. Стосовно виділення решти — 3 мільярдів євро — у чеському Мінфіні уточнили, що на наступних засіданнях Ради ЄС з економічних питань міністр наполягатиме на швидкому їх узгодженні та наданні українській стороні. Суму поділять на кредити та гранти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у серпні США оголосили про передачу Україні нового пакета озброєння на суму 1 мільярд доларів. Станом на зараз це найбільший пакет військової допомоги, який наша країна отримувала з початку російського вторгнення. У нього увійшли додаткові снаряди для HIMARS та велика кількість снарядів до 155-мм гармат.