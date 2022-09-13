Штрафу та арешту не буде: адвокат назвав причини, які вважаються поважними для неявки у військкомат

За певних обставин призовнику можуть пробачити неявку у ТЦК, якщо він зможе довести, що причина була поважною

В Україні на тлі загальної мобілізації повістку до військкомату можуть отримати чоловіки віком від 18 до 60 років. Трапляються ситуації, коли громадяни отримували виклики до центрів комплектування і кілька разів. Однак, у певних випадках громадяни можуть не з'являтися за повісткою, якщо на те є вагомі причини. Про це розповів юрист Ростислав Кравець.

Які причини вважаються поважними для неявки у військкомат

За словами адвоката, призовник може не з'явитися до територіального центру комплектування після отримання повістки, якщо має на це вагомі причини. До них належать:

хвороба;

стихійне лихо;

смерть рідної людини;

інша вагома обставина, яку можна підтвердити.

Що загрожує призовникам за неявку у військкомат

Ігнорування повістки вважається ухиленням від служби в армії й згідно з законом вважається адміністративним та кримінальним правопорушенням. У такому випадку ухилянту загрожує:

Штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн — призначається особам, яких запросили вперше для уточнення інформації або для проходження медкомісії;

Позбавлення волі на термін від 3 до 5 років чи випробувальний термін — призначається особам, які не з'явилися на виклик у ТЦК для вирушення у військову частину.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде з робочим місцем та зарплатою мобілізованих осіб. Також ми писали, як знятися з військового обліку громадянам, які мають "білий квиток".