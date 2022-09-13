Штрафа и ареста не будет: адвокат назвал причины, которые считаются уважительными для неявки в военкомат
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При определенных обстоятельствах призывнику могут простить неявку в ТЦК, если он сможет доказать, что причина была уважительной
В Украине на фоне общей мобилизации повестку в военкомат могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Случаются ситуации, когда граждане получают вызовы в центры комплектования и несколько раз. Однако, в определенных случаях украинцы могут не появляться за повесткой, если на то есть веские причины. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.
Какие причины считаются уважительными для неявки в военкомат
По словам адвоката, призывник может не явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки, если имеет на это веские причины. К ним относятся:
- болезнь;
- стихийное бедствие;
- смерть родного человека;
- другое веское обстоятельство, которое можно подтвердить.
Что угрожает призывникам за неявку в военкомат
Игнорирование повестки считается уклонением от службы в армии и по закону считается административным и уголовным правонарушением. В таком случае уклоняющемуся грозит:
- Штраф в размере от 1700 до 3400 грн – назначается лицам, которых пригласили впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;
- Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок – назначается лицам, не явившимся на вызов в ТЦК для отправления в воинскую часть.
Ранее "Телеграф" сообщал, что будет с рабочим местом и зарплатой мобилизованных лиц. Также мы писали, как сняться с военного учета гражданам, имеющим "белый билет".