Штрафа и ареста не будет: адвокат назвал причины, которые считаются уважительными для неявки в военкомат

При определенных обстоятельствах призывнику могут простить неявку в ТЦК, если он сможет доказать, что причина была уважительной

В Украине на фоне общей мобилизации повестку в военкомат могут получить мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Случаются ситуации, когда граждане получают вызовы в центры комплектования и несколько раз. Однако, в определенных случаях украинцы могут не появляться за повесткой, если на то есть веские причины. Об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.

Какие причины считаются уважительными для неявки в военкомат

По словам адвоката, призывник может не явиться в территориальный центр комплектования после получения повестки, если имеет на это веские причины. К ним относятся:

болезнь;

стихийное бедствие;

смерть родного человека;

другое веское обстоятельство, которое можно подтвердить.

Что угрожает призывникам за неявку в военкомат

Игнорирование повестки считается уклонением от службы в армии и по закону считается административным и уголовным правонарушением. В таком случае уклоняющемуся грозит:

Штраф в размере от 1700 до 3400 грн – назначается лицам, которых пригласили впервые для уточнения информации или для прохождения медкомиссии;

Лишение свободы на срок от 3 до 5 лет или испытательный срок – назначается лицам, не явившимся на вызов в ТЦК для отправления в воинскую часть.

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