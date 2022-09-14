"Сталінград" ще не пройшли: експерт озвучив, що стане переломом у війні з росією

Потрібно чекати на звільнення ключових для рф міст, щоб можна було чітко сказати окупантам, аби вони забиралися з нашої країни.

Будь-які ймовірні переговори про мирне врегулювання повномасштабної війни Росії проти України поки що не мають сенсу через настрої в Кремлі. путін та його поплічники не поспішають визнавати серйозні втрати та численні поразки, плекаючи надію на раптовий програш України. Така ситуація триватиме аж до звільнення ключових населених пунктів — Херсона, Маріуполя та Мелітополя — від російської окупації.

Такої думки дотримується керівник Фонду "Стоп Інформ Терор Росії" Герман Обухов, повідомляє Obozrevatel. На думку експерта, у Москві вже зараз можна помітити перші панічні настрої щодо того, що відбувається в Україні, але повного усвідомлення критичності ситуації уряд країни-агресора поки немає.

Обухів каже, що особисто не бачить жодних умов для повноцінного діалогу з росією. І це пов’язано не лише з небажанням шляху слухати доводи України та Заходу.

"Поки що нічого не закінчено. Є великі успіхи у ЗСУ, але цього, як і раніше, не достатньо, щоб стукнути по столу кулаком і сказати: а ну провалюйте! — говорить експерт. — Мабуть, треба дочекатися звільнення Херсона, можливо, ще низки ключових міст – Мелітополя, Маріуполя – і тоді щось буде зрозуміло".

За його словами, після цього росіяни не зможуть не помітити, що втрата солдатів, озброєння та іншої техніки у них величезні. Поки ж, наголошує Обухів, нашого українського "Сталінграда" ще не пройдено.

При цьому Захід поки що готовий підтримувати Україну і не надто квапить її щодо просування на фронті. Сам експерт також вважає, що поспішати не варто, включивши максимальне терпіння. І воно віддасться — ще більшими успіхами, які можна буде використовувати під час переговорів.

"Давайте трохи почекаємо, […] і тоді вже вимагатимемо у росії повністю вийти з України. Не можу сказати за Крим, але щодо нових захоплених територій і, мабуть, Донбасу, то це цілком можливо, — резюмує Герман Обухов. — Але це буде пізніше, можливо, за місяць".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як складається ситуація на різних напрямках фронту в Україні. Для цього ми проаналізували нові карти бойових дій, наданий американським Інститутом вивчення війни.

Також ми писали про результати, яких вдалося досягти ЗСУ лише за кілька днів контрнаступу на Харківщині.