Ціна борщового набору в Україні рекордно підскочила: і це не межа
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Національна українська страва може скоро стати ще дорожчою
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні подорожчала безліч продуктів, зокрема вже майже на третину зросла ціна борщового набору.
Про це свідчить статистика сервісу доставки їжі Zakaz.ua.
За даними компанії, на 31 серпня 2022 року з початку війни вартість борщового набору зросла на 27%, а порівняно із серпнем минулого року — на 52%.
У статистиці стверджується, що на сьогодні ціна борщового набору на 3,5-4 літри складає 144 гривні.
Складники подорожчали на 7-114%:
- цибуля подорожчала на 114%;
- томатна паста на 54%;
- морква на 48%
- картопля на 40%;
- сметана на 32%
- свинина на 30%
- сонячна олія — 7%.
Проте деякі складові подешевшали — буряк на 41%, а капуста на 1%.
Варто зауважити, що в асоціації "Свинарі України" прозвітували про зростання закупівельної ціни на свинину на 2-3 гривні за тиждень. Наразі закупівля коштує 68-70 грн за кілограм у центральних та західних областях та 70-73 гривень за кг у східних.
Зростання закупівельних цін може спричинити дуже швидке відповідне зростання роздрібних цін.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з цінами на гречку найближчими місяцями.