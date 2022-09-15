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Ціна борщового набору в Україні рекордно підскочила: і це не межа

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Треба все сильніше витрачатися, щоб закупитись продуктами на борщ Новина оновлена 15 вересня 2022, 13:20
Треба все сильніше витрачатися, щоб закупитись продуктами на борщ

Національна українська страва може скоро стати ще дорожчою

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні подорожчала безліч продуктів, зокрема вже майже на третину зросла ціна борщового набору.

Про це свідчить статистика сервісу доставки їжі Zakaz.ua.

За даними компанії, на 31 серпня 2022 року з початку війни вартість борщового набору зросла на 27%, а порівняно із серпнем минулого року — на 52%.

У статистиці стверджується, що на сьогодні ціна борщового набору на 3,5-4 літри складає 144 гривні.

Складники подорожчали на 7-114%:

  • цибуля подорожчала на 114%;
  • томатна паста на 54%;
  • морква на 48%
  • картопля на 40%;
  • сметана на 32%
  • свинина на 30%
  • сонячна олія — 7%.

Проте деякі складові подешевшали — буряк на 41%, а капуста на 1%.

Варто зауважити, що в асоціації "Свинарі України" прозвітували про зростання закупівельної ціни на свинину на 2-3 гривні за тиждень. Наразі закупівля коштує 68-70 грн за кілограм у центральних та західних областях та 70-73 гривень за кг у східних.

Зростання закупівельних цін може спричинити дуже швидке відповідне зростання роздрібних цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з цінами на гречку найближчими місяцями.

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#Ціни #Борщ