Ціна борщового набору в Україні рекордно підскочила: і це не межа

Національна українська страва може скоро стати ще дорожчою

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україні подорожчала безліч продуктів, зокрема вже майже на третину зросла ціна борщового набору.

Про це свідчить статистика сервісу доставки їжі Zakaz.ua.

За даними компанії, на 31 серпня 2022 року з початку війни вартість борщового набору зросла на 27%, а порівняно із серпнем минулого року — на 52%.

У статистиці стверджується, що на сьогодні ціна борщового набору на 3,5-4 літри складає 144 гривні.

Складники подорожчали на 7-114%:

цибуля подорожчала на 114%;

томатна паста на 54%;

морква на 48%

картопля на 40%;

сметана на 32%

свинина на 30%

сонячна олія — 7%.

Проте деякі складові подешевшали — буряк на 41%, а капуста на 1%.

Варто зауважити, що в асоціації "Свинарі України" прозвітували про зростання закупівельної ціни на свинину на 2-3 гривні за тиждень. Наразі закупівля коштує 68-70 грн за кілограм у центральних та західних областях та 70-73 гривень за кг у східних.

Зростання закупівельних цін може спричинити дуже швидке відповідне зростання роздрібних цін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що буде з цінами на гречку найближчими місяцями.