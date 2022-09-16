Арахамія зробив несподіване зізнання щодо конвертів із грошима для "Слуг народу"

Глава "СН" каже, що спроби "дрібних олігархів" впливати на нардепів все ще є, але вони припиняються

Великий бізнес більше не намагається впливати на народних депутатів, а зарплати у конвертах зникли як систематичне явище.

Як розповів в інтерв’ю українському Forbes голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зараз бізнесмени не намагаються лізти в роботу парламенту, бо чітко розуміють, що для них це "токсична історія".

Відповідаючи на запитання про те, чи це означає, що нардепи не отримують доплат і зарплат у конвертах, Арахамія відповів ствердно.

"Так, саме так. Як системного явища цього більше не існує", — сказав він, тим самим визнавши, що таке явище було поширене раніше.

При цьому глава "СН" зазначив, що зараз сильно "впав цінник" на нардепів, а тому спроби вплинути на них були й "дрібними олігархами". За його словами, одна така історія сталася зовсім недавно, проте тоді для бізнесмена все закінчилося плачевно, і бажання комусь платити в нього надовго відпало.

"Сподіваюся, він перекаже цей досвід іншим бізнесменам, які вирішать втрутитися у політичний процес", — додав Арахамія.

Варто зазначити, що "Слуг народу" неодноразово звинувачували в тому, що ті отримують зарплати в конвертах, а нардеп Анна Скороход взагалі розповідала про те, що нібито "пересічні" депутати "СН" за голосування по потрібних рішеннях можуть отримувати близько 40 тисяч. гривень.