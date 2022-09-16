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Арахамія зробив несподіване зізнання щодо конвертів із грошима для "Слуг народу"

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Давид Арахамія Новина оновлена 16 вересня 2022, 20:45
Давид Арахамія

Глава "СН" каже, що спроби "дрібних олігархів" впливати на нардепів все ще є, але вони припиняються

Великий бізнес більше не намагається впливати на народних депутатів, а зарплати у конвертах зникли як систематичне явище.

Як розповів в інтерв’ю українському Forbes голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, зараз бізнесмени не намагаються лізти в роботу парламенту, бо чітко розуміють, що для них це "токсична історія".

Відповідаючи на запитання про те, чи це означає, що нардепи не отримують доплат і зарплат у конвертах, Арахамія відповів ствердно.

"Так, саме так. Як системного явища цього більше не існує", — сказав він, тим самим визнавши, що таке явище було поширене раніше.

При цьому глава "СН" зазначив, що зараз сильно "впав цінник" на нардепів, а тому спроби вплинути на них були й "дрібними олігархами". За його словами, одна така історія сталася зовсім недавно, проте тоді для бізнесмена все закінчилося плачевно, і бажання комусь платити в нього надовго відпало.

"Сподіваюся, він перекаже цей досвід іншим бізнесменам, які вирішать втрутитися у політичний процес", — додав Арахамія.

Варто зазначити, що "Слуг народу" неодноразово звинувачували в тому, що ті отримують зарплати в конвертах, а нардеп Анна Скороход взагалі розповідала про те, що нібито "пересічні" депутати "СН" за голосування по потрібних рішеннях можуть отримувати близько 40 тисяч. гривень.

Теги:
#Верховна Рада #Слуга народу #Давид Арахамія