Арахамия сделал неожиданное признание насчет конвертов с деньгами для "Слуг народа"

Глава "СН" говорит, что попытки "мелких олигархов" влиять на нардепов все еще есть, но они пресекаются

Крупный бизнес больше не пытается влиять на народных депутатов, а зарплаты в конвертах исчезли как систематическое явление.

Как рассказал в интервью украинскому Forbes глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сейчас бизнесмены не пытаются лезть в работу парламента, так как четко понимает, что для них это "токсическая история".

Отвечая на вопрос о том, значит ли это, что нардепы не получают доплат и зарплат в конвертах, Арахамия ответил утвердительно.

"Да, именно так. Как системного явления этого больше не существует", — сказал он, тем самым признав, что такое явление было распространено ранее.

При этом глава "СН" отметил, что сейчас сильно "упал ценник" на нардепов, а потому попытки повлиять на них предпринимались и "мелкими олигархами". По его словам, одна такая история произошла совсем недавно, однако тогда для бизнесмена все закончилось плачевно и желание кому-то платить у него отпало надолго.

"Надеюсь, он перескажет этот опыт другим бизнесменам, которые решат вмешаться в политический процесс", — добавил Арахамия.

Стоит отметить, что "Слуг народа" неоднократно обвиняли в том, что те получают зарплаты в конвертах, а нардеп Анна Скороход и вовсе рассказывала о том, что якобы "рядовые" депутаты "СН" за голосование по нужным решениям могут получать около 40 тысяч гривен.