Місяць, як придбали "народний супутник" для ЗСУ: чи є вже користь від нього

Знімки, зроблені з космосу, краще фіксують зони бойових дій, але дані та результати засекречені

Так званий "народний супутник", куплений Фондом Сергія Притули, вже нібито запрацював на оборону країни та допомагає шукати нові цілі для ще більш масового ураження російських окупантів і техніки. Таку інформацію "Телеграфу" підтвердили наші джерела в спецслужбах.

Втім, докладна технічна та практична інформація з цього приводу перебуває в режимі надзвичайної секретності з огляду на продовження активних військових дій та роботу української розвідки і військових.

Експерти в свою чергу наразі також особливо не поспішають оцінювати, наскільки корисним (доцільним) було це придбання. Можливо, з огляду і на те, що ще доволі рано робити якісь попередні висновки й коментарі.

Наприклад, військовий експерт Сергій Згурець пояснив "Телеграфу", існує думка, що можливо, Головне управління розвідки навряд чи зможе переварювати знімки в такій кількості, в якій вони куплені та у заявленому волонтерами обсязі.

У свою чергу журналіст та військовий експерт Юрій Бутусов нам зазначив, що окрім народного супутника Збройним Силам України допомагають ресурси наших західних партнерів. Щодо ж до практичних результатів роботи "волонтерського" апарату, матеріали поки що у нього відсутні.

"Я не знаю, у мене немає вражень, нема поки що даних для аналізу. Реально не в курсі стосовно того, як ефективно працює цей супутник. Знаю, що в наших інтересах працює ще велике супутникове угруповання країн НАТО. Але стосовно того, як конкретно працює той чи інший супутник, у мене реально інформації нема", — каже він.

"Телеграф" у свою чергу звернувся до фонду Притули з проханням прокоментувати технічний та військовий бік роботи супутника. На момент публікації матеріалу якихось офіційних коментарів волонтери не надали.

Нагадаємо, 18 серпня 2022 року благодійний фонд Сергія Притули повідомив про купівлю "народного супутника" для потреб українського війська. Саме на цю угоду пішли кошти, раніше зібрані на три турецькі безпілотники "Байрактар", які турецька компанія врешті передала Україні безплатно. Окрім самого супутника, благодійники придбали доступ до бази знімків, зроблених сузір’ям супутників фінської компанії ICEYE.

Як писав "Телеграф" раніше, блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів про можливості українського народного супутника. Так, роздільна здатність знімків із супутника – це до 25 сантиметрів на піксель. Наприклад, знамениті знімки від Maxar, це 50 чи 30 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр воєнних дій на тактичному та оперативному рівнях вдень і вночі, у будь-яку погоду.

Для порівняння, нещодавно запущений іранський супутник, збудований у рф, за різними даними має від 1,1 до 2,5 метрів на піксель. За найоптимістичнішими прогнозами, можливо, до 70 сантиметрів на піксель. Це дозволяє спостерігати театр військових дій лише на оперативному та стратегічних рівнях і не за будь-якої погоди.