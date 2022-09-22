Месяц, как приобрели "народный спутник" для ВСУ: есть ли уже польза от него

Снимки, сделанные из космоса, лучше фиксируют зоны боевых действий, но данные и результаты засекречены

Так называемый "народный спутник", купленный Фондом Сергея Притулы уже якобы заработал на оборону страны и помогает искать новые цели для еще более массового поражения российских оккупантов и техники. Такую информацию "Телеграф" подтвердили наши источники в спецслужбах.

Впрочем, подробная техническая и практическая информация на этот счет находится в режиме чрезвычайной секретности с учетом продолжения активных военных действий и работы украинской разведки и военных.

Эксперты в свою очередь также особенно не спешат оценивать, насколько полезным (целесообразным) было это приобретение. Возможно, учитывая и то, что еще рано делать какие-то предварительные выводы и комментарии.

К примеру, военный эксперт Сергей Згурец объяснил "Телеграфу", существует мнение, что возможно, Главное управление разведки вряд ли сможет переваривать снимки в таком количестве, в котором они куплены и в заявленном волонтерами объеме.

В свою очередь журналист и военный эксперт Юрий Бутусов отметил, что кроме народного спутника Вооруженным Силам Украины помогают ресурсы наших западных партнеров. Что касается практических результатов работы "волонтерского" аппарата, материалы пока у него отсутствуют.

"Я не знаю, у меня нет впечатлений, нет пока данных для анализа. Реально не в курсе относительно того, как эффективно работает этот спутник. Знаю, что в наших интересах работает еще большая спутниковая группировка стран НАТО. Но относительно того, как конкретно работает тот или иной спутник, у меня реально нет информации", — говорит он.

"Телеграф", в свою очередь, обратился в фонд Притулы с просьбой прокомментировать техническую и военную сторону работы спутника. На момент публикации материала каких-либо официальных комментариев волонтеры не предоставили.

Напомним, 18 августа 2022 благотворительный фонд Сергея Притулы сообщил о покупке "народного спутника" для нужд украинской армии. Именно на это соглашение пошли средства, ранее собранные на три турецких беспилотника "Байрактар", которые турецкая компания наконец передала Украине бесплатно. Помимо самого спутника благотворители приобрели доступ к базе снимков, сделанных созвездием спутников финской компании ICEYE.

Как писал "Телеграф" ранее, блоггер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал о возможностях украинского народного спутника. Да, разрешение снимков со спутника – это до 25 сантиметров на пиксель. К примеру, знаменитые снимки от Maxar, это 50 или 30 сантиметров на пиксель. Это позволяет наблюдать театр военных действий на тактическом и оперативном уровнях денно и нощно, в любую погоду.

Для сравнения, недавно запущенный иранский спутник, построенный в России, по разным данным имеет от 1,1 до 2,5 метров на пиксель. По самым оптимистичным прогнозам, возможно, до 70 сантиметров на пиксель. Это позволяет наблюдать театр военных действий только на оперативном и стратегических уровнях и не в любую погоду.