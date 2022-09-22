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Україну знову накриє негода: синоптики назвали чітку дату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
Кінець вересня буде багатим на дощі Новина оновлена 22 вересня 2022, 18:09
Кінець вересня буде багатим на дощі

Дощі почнуться з ночі 23 вересня та йтимуть майже увесь день

Більшість регіонів України найближчим часом накриє негода — очікуються дощі, тумани та вітер. При цьому температурні показники також не надто порадують українців.

Як свідчать дані "Укргідрометцентру", сильні дощі почнуться в ніч на 23 вересня у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській та у всіх західних областях. А от вдень синоптики прогнозують опади майже на всій території України, крім південних областей та Кіровоградської.

Стовпчики термометрів вдень у західних, центральних та північних областях покажуть +12 +13 градусів тепла. А в східних та південних регіонах синоптики прогнозують до +17 вище нуля. У нічний час температура повітря коливатиметься в діапазоні від 6 до 9 градусів тепла.

Крім того, вночі та вранці 23 вересня у північно-східних областях прогнозується туман. Вітер буде північно-західним з поривами 3-8 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 23 вересня

За даними погодного сайту gismeteo.ua, дощі в регіонах затримаються від кількох днів до тижня часу, однак температурні показники майже по всій території України підуть вгору вже на наступному тижні.

Погода у Києві на 10 днів
Погода у Харкові на 10 днів
Погода у Дніпрі на 10 днів
Погода в Одесі на 10 днів
Погода у Львові на 10 днів

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики обіцяли початок бабиного літа у 2022 році аж у жовтні.

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