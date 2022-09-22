Україну знову накриє негода: синоптики назвали чітку дату

Дощі почнуться з ночі 23 вересня та йтимуть майже увесь день

Більшість регіонів України найближчим часом накриє негода — очікуються дощі, тумани та вітер. При цьому температурні показники також не надто порадують українців.

Як свідчать дані "Укргідрометцентру", сильні дощі почнуться в ніч на 23 вересня у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській та у всіх західних областях. А от вдень синоптики прогнозують опади майже на всій території України, крім південних областей та Кіровоградської.

Стовпчики термометрів вдень у західних, центральних та північних областях покажуть +12 +13 градусів тепла. А в східних та південних регіонах синоптики прогнозують до +17 вище нуля. У нічний час температура повітря коливатиметься в діапазоні від 6 до 9 градусів тепла.

Крім того, вночі та вранці 23 вересня у північно-східних областях прогнозується туман. Вітер буде північно-західним з поривами 3-8 м/с.

За даними погодного сайту gismeteo.ua, дощі в регіонах затримаються від кількох днів до тижня часу, однак температурні показники майже по всій території України підуть вгору вже на наступному тижні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що синоптики обіцяли початок бабиного літа у 2022 році аж у жовтні.