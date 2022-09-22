Укр

Украину снова накроет непогода: синоптики назвали четкую дату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Автор
Конец сентября будет богат дождями Новость обновлена 22 сентября 2022, 18:09
Конец сентября будет богат дождями

Дожди начнутся с ночи 23 сентября и будут идти почти весь день

Большинство регионов Украины в ближайшее время накроет непогода — ожидаются дожди, туманы и ветер. При этом температурные показатели тоже не очень порадуют украинцев.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сильные дожди начнутся в ночь на 23 сентября в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и во всех западных областях. А вот днем синоптики прогнозируют осадки почти на всей территории Украины, кроме южных и Кировоградской областей.

Столбики термометров днем в западных, центральных и северных областях покажут +12+13 градусов тепла. А в восточных и южных регионах синоптики прогнозируют до +17 выше нуля. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 6 до 9 градусов тепла.

Кроме того, ночью и утром, 23 сентября, в северо-восточных областях прогнозируется туман. Ветер будет северо-западным с порывами 3-8 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 23 сентября

По данным погодного сайта gismeteo.ua, дожди в регионах задержатся от нескольких дней до недели времени, однако температурные показатели почти по всей территории Украины пойдут вверх уже на следующей неделе.

Погода в Киеве на 10 дней
Погода в Харькове на 10 дней
Погода в Днепре на 10 дней
Погода в Одессе на 10 дней
Погода в Львове на 10 дней

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики обещали начало бабьего лета в 2022 году только в октябре.

Теги:
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