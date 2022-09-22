Украину снова накроет непогода: синоптики назвали четкую дату

Дожди начнутся с ночи 23 сентября и будут идти почти весь день

Большинство регионов Украины в ближайшее время накроет непогода — ожидаются дожди, туманы и ветер. При этом температурные показатели тоже не очень порадуют украинцев.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцентра, сильные дожди начнутся в ночь на 23 сентября в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской и во всех западных областях. А вот днем синоптики прогнозируют осадки почти на всей территории Украины, кроме южных и Кировоградской областей.

Столбики термометров днем в западных, центральных и северных областях покажут +12+13 градусов тепла. А в восточных и южных регионах синоптики прогнозируют до +17 выше нуля. В ночные часы температура воздуха будет колебаться в диапазоне от 6 до 9 градусов тепла.

Кроме того, ночью и утром, 23 сентября, в северо-восточных областях прогнозируется туман. Ветер будет северо-западным с порывами 3-8 м/с.

По данным погодного сайта gismeteo.ua, дожди в регионах задержатся от нескольких дней до недели времени, однако температурные показатели почти по всей территории Украины пойдут вверх уже на следующей неделе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что синоптики обещали начало бабьего лета в 2022 году только в октябре.