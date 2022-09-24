Бойовики змусили полонених українських захисників брати участь у "референдумі": подробиці (відео)

На непідконтрольних територіях продовжується "голосування"

Бойовики т.зв. "ДНР" змусили полонених бійців ЗСУ з пропискою в Донецькій області голосувати на своєму псевдореферендумі про "приєднання" до росії.

Як повідомляють російські ЗМІ, на т.зв. "референдум" бойовики зігнали 57 полонених українських захисників, які утримувалися в колонії в Оленівці (Донецька область).

Зазначається, що всі вони прописані на Донеччині. Водночас так званий "голова народної ради" Володимир Бідьовка заявив, що після цього нібито частина полонених бійців ЗСУ — 11 чоловіків і 23 жінки — попросили надати їм "громадянство днр".

Мало того, повідомляється про те, що українські військовополонені, які утримуються в Оленівці, нібито виявили бажання приєднатися до "козачого батальйону імені Богдана Хмельницького", який формується там.

Як повідомлялося раніше, так звані "референдуми" щодо приєднання до росії стартували у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях 23 вересня. Згідно з планами окупантів, триватимуть вони до 27 вересня.

У США після цього заявили, що цифри явки та результати були сфабриковані, а дані про результати вже потрапили до рук представників Вашингтона. У Білому домі кажуть, що в результаті окупанти покажуть цифри вище 75% і оголосять про успішний "референдум".