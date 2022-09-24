Боевики заставили пленных украинских защитников участвовать в "референдуме": подробности (видео)

На неподконтрольных территориях продолжается "голосование"

Боевики т.н. "днр" заставили пленных бойцов ВСУ с пропиской в Донецкой области голосовать на своем псевдореферендуме о "присоединении" к россии.

Как сообщают российские СМИ, на т.н. "референдум" боевики согнали 57 пленных украинских защитников, которые содержались в колонии в Еленовке (Донецкая область).

Отмечается, что все они прописаны в Донецкой области. Вместе с тем так называемый "председатель народного совета" Владимир Бидёвка заявил, что после этого якобы часть пленных бойцов ВСУ — 11 мужчин и 23 женщины — попросили предоставить им "гражданство днр".

Более того, сообщается о том, что содержащиеся в Еленовке украинские военнопленные якобы выразили желание присоединиться к формируемому там "казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого".

Как сообщалось ранее, так называемые "референдумы" относительно присоединения к россии стартовали в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября. Согласно планам оккупантов, длиться они будут до 27 сентября.

В США после этого заявили, что цифры явки и результаты были сфабрикованы, а данные о результатах уже попали в руки представителей Вашингтона. В Белом доме говорят, что в итоге оккупанты покажут цифры выше 75% и объявят "референдум" успешным.