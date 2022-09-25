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"Мобілізаційний потенціал": Арестович розповів, скільки мільйонів українців можуть бути призвані до ВСУ

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Автор
Олексій Арестович готовий до оборони країни Новина оновлена 25 вересня 2022, 05:54
Олексій Арестович готовий до оборони країни

Україна змушена вести оборону "невигідним чином", але це може бути перетворено на перевагу

На території України проживає близько 40 мільйонів осіб, тому у разі потреби армія нашої держави може бути суттєво збільшена.

Таку думку в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live" висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас 1 млн під рушницею по всій країні", – зазначив він.

При цьому Україна перебуває у невигідному географічному положенні, оскільки армія РФ оточує п’ять шостих територій, і українські військові мають бути скрізь "рівномірно сильними".

"У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Все це треба захищати. Тому ми ведемо оборону найневигіднішим способом: ми повинні бути рівномірно сильними скрізь. На жаль", — вважає радник Андрія. Єрмака.

У той же час у такому становищі є і свої "плюси": у разі потреби в армію може бути покликане все чоловіче населення, яке проходило військову службу в різних точках країни і має певний військовий досвід. Іншими словами, Україна має мобілізаційний потенціал.

"Якщо не вистачатиме людей для оборони, то буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона людей", — сказав Арестович.

При цьому радник ВП припустив, що Захід може допомогти Україні озброїти та одягнути нових військових.

Фрагмент передачі "Фегін Live" за участю Олексія Арестовича

Нагадаємо, що у разі загострення на фронті або в інших екстрених випадках керівництво країни припускає призов на військову службу студентів, а також заборону на виїзд із країни всього чоловічого населення.

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#Заклик #Потенціал #Мобілізація #Олексій Арестович