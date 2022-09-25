"Мобілізаційний потенціал": Арестович розповів, скільки мільйонів українців можуть бути призвані до ВСУ

Україна змушена вести оборону "невигідним чином", але це може бути перетворено на перевагу

На території України проживає близько 40 мільйонів осіб, тому у разі потреби армія нашої держави може бути суттєво збільшена.

Таку думку в ефірі YouTube-каналу "Фегін Live" висловив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас 1 млн під рушницею по всій країні", – зазначив він.

При цьому Україна перебуває у невигідному географічному положенні, оскільки армія РФ оточує п’ять шостих територій, і українські військові мають бути скрізь "рівномірно сильними".

"У нас внутрішня лінія фронту 1390 км плюс ще зовнішня майже 4 тис. км, враховуючи морські кордони. Все це треба захищати. Тому ми ведемо оборону найневигіднішим способом: ми повинні бути рівномірно сильними скрізь. На жаль", — вважає радник Андрія. Єрмака.

У той же час у такому становищі є і свої "плюси": у разі потреби в армію може бути покликане все чоловіче населення, яке проходило військову службу в різних точках країни і має певний військовий досвід. Іншими словами, Україна має мобілізаційний потенціал.

"Якщо не вистачатиме людей для оборони, то буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 мільйона людей", — сказав Арестович.

При цьому радник ВП припустив, що Захід може допомогти Україні озброїти та одягнути нових військових.

Фрагмент передачі "Фегін Live" за участю Олексія Арестовича

Нагадаємо, що у разі загострення на фронті або в інших екстрених випадках керівництво країни припускає призов на військову службу студентів, а також заборону на виїзд із країни всього чоловічого населення.