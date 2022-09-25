"Мобилизационный потенциал": Арестович рассказал, сколько миллионов украинцев могут быть призваны в ВСУ

Украина вынуждена вести оборону "невыгодным образом", но это может быть превращено в преимущество

На территории Украины проживает около 40 миллионов человек, поэтому в случае необходимости армия нашего государства может быть существенно увеличена.

Такую мысль высказал в эфире YouTube-канала "Фегин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"У нас 1 млн под ружьем по всей стране", – отметил он.

При этом Украина находится в невыгодном географическом положении, так как армия РФ окружает пять шестых территории, и украинские военные должны быть везде "равномерно сильными".

"У нас внутренняя линия фронта 1390 км, плюс еще внешняя почти 4 тыс. км, учитывая морские границы. Все это надо защищать. Поэтому мы ведем оборону самым невыгодным способом: мы должны быть равномерно сильными везде. К сожалению", — считает советник Андрея Ермака.

В то же время в создавшемся положении есть и свои "плюсы": в случае необходимости в армию может быть призвано все мужское население, которое проходило военную службу в различных точках страны и имеет определенный военный опыт. Другими словам, у Украины есть мобилизационный потенциал.

"Если будет не хватать людей для обороны, то будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 миллиона человек", — сказал Арестович.

При этом советник ОП предположил, что Запад может помочь Украине вооружить и одеть новых военных.

Фрагмент передачи "Фегин Live" с участием Алексея Арестовича

Напомним, что в случае обострения на фронте или в других экстренных случаях руководство страны допускает призыв на военную службу студентов, а также запрет на выезд из страны всего мужского населения.