Зникнення атомного човна рф: чергова ІПСО кремля чи реальна небезпека

Військовий експерт вказав "Телеграфу" на можливі небезпечні мотиви морської загрози путіна

На тлі ядерного шантажу російської федерації будь-які новини з приводу цього викликають резонанс. Вчора стало відомо про те, що російський підводний атомний човен з торпедами "Посейдон" залишив базу. Він оснащений ядерною боєголовкою, яка може викликати "радіоактивне цунамі", здатне, наприклад, стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк або Лос-Анджелес.

Як розповів "Телеграфу" військовий експерт Тарас Жовтенко, схоже, що сам факт раптового зникнення субмарини корелюється з ядерним шантажем путіна як черговий елемент тиску на Захід, а також як своєрідний натяк партнерам України про можливості рф уражати цілі критичної інфраструктури потужною зброєю.

"Думаю, що це все ж таки частина російських ІПСО і такого собі політичного шантажу, тиску на Захід. Тому що це зникнення треба сприймати в контексті, по-перше, тої загальної стратегії ядерного шантажу, коли кремль погрожує регулярно використанням ядерної зброї (принаймні тактичної) проти цілей на території України і, можливо, проти цілей на території НАТО, Заходу. А, по-друге, з іншого боку, чудово розуміючи, що для кремля це буде перехід до дуже очевидної і дуже небезпечної червоної лінії, після якої реакція Заходу точно буде. І вона буде вже не вербальною, а цілком практичною і матеріально відчутною. Відтак кремль шукає інші способи, яким чином не використовуючи на практиці ядерну зброю, підтримувати цей рівень шантажу і градус напруження в питанні, чи буде/не буде використана ЯЗ", — аргументує експерт.

За його словами, власне зникнення підводного човна "Бєлгород" з бази треба прив'язувати також і до нещодавнього підриву "Північних потоків". Що в контексті російського шантажу було абсолютно логічним кроком, адже це черговий рух до ескалації, але без використання ядерної зброї. Зрозуміло, що оскільки ціллю "диверсії були вибрані об'єкти критичної енергетичної інфраструктури (причому міжнародної), то це теж піднімає рівень даного конфлікту".

"Зараз зникнення підводного човна, який є носієм відомої ядерної торпеди "Посейдон" є таким натяком, знову ж таки з боку росіян, що у випадку чого ви цю субмарину не знайдете, і ми зможемо зробити пуск ще по одному якомусь об'єкту енергетичної інфраструктури. Відповідно це будуть наслідки від детонації звичайної вибухової частини цієї торпеди. А, враховуючи те, що там вибухова частина має термоядерний заряд, тоді вже буде зовсім інший рівень протистояння між росією та Заходом. Це такий собі натяк на те, що наступний можливий крок з боку рф по диверсіях на міжнародній критичній інфраструктурі може бути. В тому числі, з використанням зброї масового знищення", — наголошує Жовтенко.

Нагадаємо, раніше видання "La Republica" з посиланнями на джерела в НАТО написало, що атомна субмарина вийшла в Арктику для випробування нової надпотужної торпеди "Посейдон", яку іноді називають "Паладином Апокаліпсису". Підводний човен К-329 "Бєлгород" вважається прототипом нової концепції війни, задуманої російськими адміралами останніми роками після повернення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами.

Також "Телеграф" писав, чому підводний човен "Бєлгород" вийшов на маневри, але надзвичайної загрози для України та Заходу не становить.