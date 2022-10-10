"Ганебні невдахи": Єрмак емойційно висловився про росіян та їхні ракетні удари

На кожен удар Україною буде дано жорстку відповідь

Глава Офісу президента Андрій Єрмак емоційно відреагував на масований ракетний обстріл України. У своєму телеграм-каналі він назвав росіян невдахами.

"росіяни — ганебні невдахи. Ви думали нас налякати? Думали, що українці бояться терору від неадекватних бункерних боягузів? Ви думаєте, що ми будемо зупинятися? Ні, на кожен удар буде жорстка відповідь. Ви відповісте за кожну смерть і страждання. І не тільки ви. Відповідатимуть цілі покоління росіян", — написав він.

Україна продовжує йти вперед. "Ми будемо і далі знищувати кожного, хто прийде в Україну зі зброєю", — наголосив глава ОП.

Він додав, що ракетні удари ворога роблять нас ще злішими.

"Ці удари лише пришвидшать наш рух вперед. Ми не боїмося. Ми стаємо лише злішими", — резюмував Єрмак.

Зазначимо, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з центру Києва, який піддався масованому ракетному удару.