Ракетний удар по Україні: прийнято рішення щодо навчання у школах та вишах

Сергій Шкарлет попросив українців не нехтувати правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога"

Через масований ракетний удар по Україні Міністерством освіти та науки прийнято рішення про перехід шкіл на навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава міністерства Сергій Шкарлет.

"Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", — написав він.

Міністр наголосив, що безпека — понад усе.

"Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога", спускайтеся в укриття. Бережіть себе! Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!", — наголосив він.

Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури по всій країні.