Ракетний удар по Україні: прийнято рішення щодо навчання у школах та вишах
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Сергій Шкарлет попросив українців не нехтувати правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога"
Через масований ракетний удар по Україні Міністерством освіти та науки прийнято рішення про перехід шкіл на навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава міністерства Сергій Шкарлет.
"Шановні освітяни, учні, батьки, студенти! Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня (до 14.10.2022)", — написав він.
Міністр наголосив, що безпека — понад усе.
"Життя і здоров'я кожного громадянина понад усе! Будь ласка, не нехтуйте правилами поведінки під час сигналу "повітряна тривога", спускайтеся в укриття. Бережіть себе! Тримаймося! Ми – сильні! Ми – Україна!", — наголосив він.
Зазначимо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внаслідок масованих ракетних ударів по Україні пошкоджено 11 об'єктів важливої інфраструктури по всій країні.