Ракетный удар по Украине: принято решение насчет обучения в школах и вузах

Сергей Шкарлет призвал не пренебрегать правилами поведения во время сигнала "воздушная тревога"

Из-за массированного ракетного удара по Украине Министерством образования и науки принято решение о переходе школ на обучение в дистанционном формате до конца текущей недели. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил глава министерства Сергей Шкарлет.

"Уважаемые педагоги, ученики, родители, студенты! Сегодня враг снова нанес сокрушительные удары в части регионов и столицы. Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате конца текущей недели (до 14.10.2022)", — написал он.

Министр подчеркнул, что безопасность — важнее всего.

"Жизнь и здоровье каждого гражданина превыше всего! Пожалуйста, не пренебрегайте правилами поведения во время сигнала "воздушная тревога", спускайтесь в укрытие. Берегите себя! Держимся! Мы – сильные! Мы – Украина!", — подчеркнул он.

Отметим, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в результате массированных ракетных ударов по Украине повреждены 11 объектов важной инфраструктуры по всей стране.