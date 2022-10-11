Чому Захід гальмує з постачанням Україні ППО: політолог назвав серйозні причини

Політолог Володимир Фесенко розповів "Телеграфу" про декілька технічних перешкод

Реакція Заходу на масовані ракетні обстріли по Україні була швидкою, і мова йдеться не тільки про чергові дипломатичні заяви із занепокоєнням. Зараз можна говорити й про більш практичні речі в контексті військової допомоги Києву в протидії рф.

Про це "Телеграфу" розповів політолог Володимир Фесенко.

"Давайте не гратися в наші традиційні емоційні реакції! Наразі йдеться не про чергове "занепокоєння", і після 24 лютого немає вже чергових занепокоєнь (з боку Заходу, — Авт.). Є постачання зброї. Навіть Німеччина, яка нам не надавала жодної летальної зброї (це було табу), почала постачати її Україні. Навіть окремі зразки важкої зброї, хоча й обмежено. Так, нам потрібно більше зброї, але тим не менш кардинально помінялася підтримка Заходу. Тому давайте не казати "про чергове занепокоєння". Це не відповідає дійсності. Зараз реакція була майже негайною", — зазначає експерт.

Він звернув увагу, що зокрема вчора відбулися переговори президента України Володимира Зеленського майже з усіма провідними західними лідерами, у тому числі з президентом США Джо Байденом та з канцлером ФРН Олафом Шольцом , який зараз очолює "Велику сімку".

"І якраз домовилися про те, що G7 має зібратися та разом з українським президентом проговорити, якою має бути реакція. Головне, про що йшлося і про що відразу після цих подій заявили в різних західних країнах: збільшення постачання зброї Україні та посилення підтримки. Не тільки йдеться про дипломатичну реакцію, але зокрема (це наразі пріоритет №1) прискорення і збільшення постачань систем ППО… Ми ж хочемо все й негайно, і зрозуміло чому. Але крім суто політичних і дипломатичних різних чинників (вони різні, їх чимало і вони теж працюють) є й технічні та логістичні проблеми з постачанням зброї ", — каже політолог.

Він пояснює, що не варто думати про те, що на Заході безмежні арсенали зброї, "ні, зараз Захід на превеликий жаль після завершення Холодної війни різко скоротив свій військово-промисловий комплекс".

"Вони навіть зараз для себе не можуть швидко відновити поповнення арсеналів. Значна частина їхніх арсеналів зараз зменшилась як раз постачанням зброї для України. Але ж вони думають і про себе, про свої безпекові потреби. Тому на сьогодні головна проблема — треба фактично задовільняти зараз потреби України шляхом виготовлення нової зброї . Або нова зброя буде виготовлятися для самих західних країн, а діючі зразки будуть відправлятися на потреби України. Така стратегія в деяких країнах працює. Але і тут навіть є свої технічні і логістичні проблеми для швидкого постачання нам необхідного озброєння. Однак рішення про це ухвалено і думаю, що зараз те, що відбулося (ракетна ескалація, — Авт.), посилить підтримку України, зокрема військово-технічну", — прогнозує Фесенко.

Як раніше повідомляв "Телеграф", вранці 11 жовтня росія атакувала ще одну ТЕС — цього разу на Вінниччині. Використовували дрони-камікадзе. У РНБО вважають, що росія має проблеми з кількістю ракет і влаштувати Україні постійний ракетний терор їх не вистачить.