Співробітників "Української правди" залякують після сюжету: що відомо (відео)

Знімальна група торкнулася резонансної теми в сюжеті від 28 вересня

Відомий український журналіст-розслідувач Михайло Ткач та його команда знову в епіцентрі скандалу — їхню діяльність вкотре намагаються перешкоджати. Напад на знімальну групу фіксували у лютому цього року через зйомки у Дніпрі. Наразі "пресувати" намагалися водія, а Ткачу надходили анонімки.

У ситуацію включилися до Комітету захисту журналістів. Вони звернулися до української влади з вимогою розслідувати переслідування членів розслідувальної групи "Українська правда", а також забезпечити безпечну роботу представників ЗМІ.

Михайло Ткач заявив про залякування команди та перешкоджання його діяльності 10 жовтня. Увечері до водія знімальної групи прийшли шість чоловіків, які назвалися поліцейськими. Вони звинувачували водія у ДТП та розпитували про місцезнаходження офісу редакції. Очевидці повідомили, що вони прийшли пішки і четверо були у військовій формі.

За повідомленням "Української правди", публічної реакції з боку посадових осіб чи Нацполіції не було. Михайло Ткач пов’язав інцидент із сюжетом про гонщиків-мажорів у Києві, що вийшли наприкінці вересня, які влаштовують перегони навіть у воєнний час. Також повідомляється, що Ткач отримував анонімні дзвінки та повідомлення.

Журналіст "УП" Михайло Ткач часто звертає увагу суспільства на моменти, які частина українців вважає морально неприпустимим. Зокрема, на корпоративи під час війни він звернув увагу після свята "Полтавагаздобування". Не оминає він і політиків, і бізнесменів, наприклад — братів Суркісів.