Сотрудников "Украинской правды" запугивают после сюжета: что известно (видео)

Съемочная группа затронула резонансную тему в сюжете 28 сентября

Известный украинский журналист-расследователь Михаил Ткач и его команда снова в эпицентре скандала — их деятельности в очередной раз пытаются препятствовать. Нападение на съемочную группу фиксировали в феврале этого года из-за съемок в Днепре. Сейчас "прессовать" пытались водителя, а Ткачу поступали анонимки.

В ситуацию включились в Комитете защиты журналистов. Они обратились к украинской власти с требованием расследовать преследование членов расследовательной группы "Украинской правды", а также обеспечить безопасную работу представителей СМИ.

Михаил Ткач заявил про запугивание команды и препятствование его деятельности 10 октября. Вечером к водителю съемочной группы пришли шесть мужчин, назвавшись полицейскими. Они обвиняли водителя в ДТП и расспрашивали про местонахождения офиса редакции. Очевидцы сообщили, что они пришли пешком и четверо из них были в военной форме.

По сообщению "Украинской правды", публичной реакции со стороны должностных лиц или Нацполиции не было. Михаил Ткач связал инцидент с вышедшим в конце сентября сюжетом про гонщиков-мажоров в Киеве, которые устраивают гонки даже в военное время. Также сообщается, что Ткач получал анонимные звонки и сообщения.

Журналист "УП" Михаил Ткач часто обращает внимание общества на моменты, которые часть украинцев считает морально недопустимыми. В частности, на корпоративы во время войны он обратил внимание после праздника "Полтавагазвидобування". Не обходит он вниманием и политиков, и бизнесменов, например — братьев Суркисов.