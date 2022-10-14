"Гарматне м’ясо": Зеленський про те, як в армії путіна використовують мобілізованих

Ворог намагається чинити тиск на ЗСУ кількістю "мобіків"

Генерали росії використовують мобілізованих росіян ( так званих "чмобіків" ) як "гарматне м’ясо", тому не зацікавлені в їх ґрунтовній військовій підготовці.

Такою думкою поділився президент Володимир Зеленський під час звернення за підсумками 232-го дня війни.

"Зараз Росія закидає на фронт тисячі цих своїх мобілізованих. Вони не мають суттєвої військової підготовки, але їхньому командуванню це і не потрібно взагалі. Вони розраховують, що мобілізовані росіяни зможуть вижити на війні хоча б кілька тижнів, потім загинуть, потім на фронт доставлять нових ", — сказав глава Української держави.

Фрагмент звернення Володимира Зеленського

Але навіть таке безглузде використання людського ресурсу дає змогу створити додатковий тиск на наших захисників.

"Це відчутний тиск. І я вдячний усім нашим воїнам, які його витримують", — зазначив український лідер.

Також глава Української держави подякував партнерам, які розуміють, що за таких умов наша країна потребує збільшення оборонної допомоги.

"Я дякую всім, хто воює, працює і допомагає, захищаючи Україну! Завтра обов’язково відзначимо – кожен на своєму місці – один із найважливіших наших днів. Покров, День захисників та захисниць України. Свято всіх наших воїнів – від давнини до сьогодення, від козаків до повстанців, від усіх до бійців сучасної армії", — резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України запропонували направити на владу росії енергію тих, кого Кремль відправив на війну.