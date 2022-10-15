Розстріляли через телефон: на Херсонщині окупанти вбили дитину

Росіяни відкрили вогонь по дітях

На Херсонщині окупанти вбили дитину, коли побачили мобільний телефон у його руках.

Як повідомляє видання "Міст", подія сталася в селі Гаврилівка Нововоронцовської громади. Повідомляється, що росіяни відкрили вогонь, коли помітили, як діти ведуть зйомку їхньої техніки.

Як розповів місцевий житель Дмитро Бурлай, окупанти побачили дітей та зробили попереджувальні постріли.

Школярів це налякало, і вони розбіглися, проте росіяни відкрили вогонь їм у спину. Одна дитина отримала поранення, а пізніше померла від отриманих поранень.

Інші мешканці села підтвердили інформацію односельця.

Як повідомлялося раніше, у Львові медики врятували життя підлітку з Донеччини. Під час одного з російських обстрілів на його голову обрушилася стеля.

Інша пригода сталася у Нікополі, там під час одного з нічних ракетних ударів постраждала 6-річна дівчинка. Щоб урятувати їй життя, лікарям довелося ампутувати дитині обидві ноги.

А в окупованому Криму росіяни ремонтували танк і випадково зробили постріл з основної зброї. Снаряд пролетів вісім кілометрів і потрапив у житловий будинок у Джанкої. Внаслідок інциденту постраждала 11-річна дівчинка.