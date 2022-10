“На передовій багато жінок, які важать 45 кг. Маємо великий запит на військову форму для них”: Ірина Никорак – засновниця Arm Women Now

Авторка проєкту з забезпечення одягом та білизною жінок у ЗСУ розповіла "Телеграфу" про тонкощі створення такого однострою

На додачу до спеціально розробленої жіночої форми вже цього тижня захисниці на передовій почнуть отримувати тактичну форму та термобілизну. Вона – Made in Ukraine, виготовлена з якісної тканини, з урахуванням жіночої будови тіла – все для комфорту під час виконання бойових завдань. На черзі у волонтерської організації Arm Women Now – запуск зимового варіанту одягу для військовослужбовиць. У рамках проєкту #БізнесТелеграф про тонкощі створення однострою розповіла засновниця Arm Women Now та депутатка Київради Ірина Никорак.

"Потреби жінок та чоловіків в армії різні, хто б що не казав"

В кабінеті в авторки проєкту з забезпечення формою та білизною жінок у ЗСУ Ірини Никорак є форми різних армій на вішаку – США, Франції, Ізраїлю, Іспанії, Польщі, Великобританії. Вони відрізняються кольором і видом камуфляжу, тканинами та кроєм. Є навіть моделі для вагітних захисниць. На початку кожен зразок був ретельно вивчений та "розібраний" на деталі в пошуках кращих варіантів жіночого одягу для несення служби в бойових умовах.

- У травні в нас був запит з фронту на форму для кількох жінок, – згадує Ірина. – Коли ми почали шукати, то з’ясувалось, що її не те що неможливо купити, а навіть не вийде замовити, бо жодний виробник в Україні її не відшивав і навіть не мав відповідних лекал. Виявилось, що польовий варіант в українському війську є уніфікованим. Але потреби жінок та чоловіків в армії різні, хто б що не казав, ніби після того, як одягаєш форму, зникає гендер. Ні, бо антропометричні показники жіночого та чоловічого тіла різні. При цьому жінкам в українській армії видають чоловічу форму навіть зараз. І весь час вони за власні кошти були змушені ушивали та підганяти її під себе, щоб було хоч якось зручніше.

До розробки українського варіанту польової форми після консультацій з захисницями та посадовцями ЗСУ та Міноборони в рамках проєкту Arm Women Now були залучені конструктори. Півтора місяця пішло на те, щоб виготовити тестові зразки однострою. Вони майже без змін пішли у масове виробництво.

Перед початком виробництва волонтери вивчили світовий досвід

- Єдиний момент – спочатку у нас в штанях були ззаду передбачені кишені, – наводить приклад Ірина. – Військові нас запевнили, що їх не використовують, тому вони були прибрані. Загалом штани – цілком наша розробка. В них глибша посадка, ніж в чоловічих, у стегнах вони ширші, у талії – вужчі. Крім прорезинених елементів, зробили додаткові фіксатори. Тож дівчата можуть скорегувати об’єм і носити штани навіть без тактичного поясу. Також передбачені кишені для демперних вставок, внизу на штанинах липучки для кращої фіксації, застібка – блискавка. Кітель же ми зробили повністю за стандартами НАТО. По-перше, він приталений, це не задля краси, а для функціональності. Бо якщо крій прямий, то при одяганні бронежилета надлишок тканини збирається і заважає. Відстань від комірця до кінця плеча незалежно від розміру – 15-16 см, є спеціальні отвори для провітрювання, передбачені "крила", щоб була ширша маневреність в рухах.

Зручно, функціонально і нічого зайвого - такою є американська форма, каже Ірина Никорак. Український варіант зробили на такому ж рівні

Відшивається форма з тканини, виготовленої за технологією ріп-стоп, тобто посилена міцними нитками, що утворюють сітку. Завдяки цьому будь-яке пошкодження (порив, розріз) лишається локальним, нитки не сатаються, і дірка не збільшується у розмірі. На додачу до однострою Arm Women Now виготовили підсумок – в ньому відправляють комплекти одягу дівчатам на передову.

На передньому плані - штани, які носять жінки у США, на задньому - український варіант

- Підсумок багатофункціональний, — відзначає Ірина. – В складеному стані його можна закріпити на поясі та використовувати за потреби. Наприклад, покласти пусті магазини, чи пляшку води, чи телефон з повербанком. Також ми розробили тактичну нижню білизну, яка також не була передбачена окремо для жінок. Для неї обрали тканину зі складом 97% бавовни та 3% еластану. Верхню частину не робили цільною, тому що дівчатам з більшим об’ємом грудей може бути тісно. Тут передбачена застібка для регулювання розміру та є можливість використання спеціальних поролонових вставок. Низ – класична модель. На цьому тижні ми отримали перші 600 комплектів, і ще 500 – термобілизни. Вони незабаром відправляться на передову.

Так виглядає комплект жіночої форми українського виробництва, її пакують у спеціальний підсумок

"Знаходимось в режимі нон-стоп з пошуку коштів для покриття витрат"

Наразі Arm Women Now вже одягнув у розроблену самотужки форму для понад 300 захисниць. В листі очікування вже тисячі жінок, найдовше чекають власниці 42-го і 44-го розмірів, бо такі розміри найходовіші.

- Зараз ми маємо досить високий запит на розмір 40, — відзначає Ірина. — Можете уявити собі, це дівчатка, які важать по 45 кг, вони дуже тендітні, але їх насправді дуже багато на передовій. Також є потреба в 52-54-му розмірах. Таким чином ми розширимо розмірну сітку з 40-го по 54-й розмір включно. Форму ми підбираємо за параметрами – обхватами грудей, талії, стегон, які наші захисниці вказують, заповнюючи гугл-форму на сайті https://armwomennow.com/. В нас зараз є не тільки одиничні, а й масові замовлення, від підрозділів на 50, 100, 150 комплектів. До речі, у черговій великій партії форми ми передбачимо і різні ростовки в кожному розмірі, бо були на початку зауваження щодо коротких штанин та рукавів.

Тактична білизна - ще одна розробка Arm Woman Now

За словами Ірини, зараз волонтерська організація намагається оптимізувати питання виробництва, додатково шукаючи виконавців замовлення. Адже задіяні зараз підприємства на Хмельниччині потерпають від відключення електроенергії через масовані атаки ворога. Важливим для безперервності процесу є і фінансування.

- Собівартість комплекту форми – 60 доларів, тактичної білизни – орієнтовно 10, термобілизни – 15, – уточнює Ірина. – Передаємо ми їх дівчатам безкоштовно, тож знаходимось в режимі нон-стоп з пошуку коштів для покриття витрат. Для цього проводимо різні активності, наприклад, аукціон, на який лоти нам надають зірки шоубізнесу та відомі українці. Вже долучились Святослав Вакарчук, MONATIK, Даша Астафьєва, Надя Дорофєєва, гурт "Бумбокс", альпіністка Іра Галай, художниця Соня Морозюк. У День захисників та захисниць впливові блогери зробили пости про потреби жінок на фронті та запустили збір донатів на додаткові комплекти форми. Також ми фандрейзимо в європейських країнах і в Америці.

Ірина підкреслює, що Arm Women Now ставить перед собою мету – максимально швидко одягнути в зручний однострій все жіноцтво, що зараз на фронті. Йдеться наразі про приблизно 7 тис. захисниць, а загалом в армії задіяно в десять разів більше жінок.

- Ми передавали форму дівчині, якій трохи за двадцять, – вона старшина на кораблі. Є жінки артилеристки, снайперки, танкістки, розвідниці, морпіхи, тобто перелік спеціальностей, на яких вони задіяні, дуже великий, — відзначає Ірина. – Вони вже кілька місяців у досить складних умовах виконують завдання. Я ними захоплююсь, і забезпечення їх зручним військовим одягом – це найменше, що ми можемо для них зробити.

Основний посил проєкту - форма має значення, говорить Ірина Никорак

За словами Ірини, останнім часом в соціальних мережах з’явилась інформація і про інші ініціативи з пошиття жіночого однострою, серед них "Жіночий ветеранський рух". Але головне, відзначає засновниця організації Arm Women Now, щоб стандарт польової форми для захисниць було ухвалено на рівні держави й виробництво, так само, як і чоловічої форми, замовлялось і фінансувалось по лінії Міноборони.

- Найближчим часом передаємо декілька десятків комплектів форми для проведення офіційного тестування на базі навчального центру ЗСУ, — уточнює Ірина. – Можливо, спеціалісти покращать чи змінять щось в наших моделях, але наші напрацювання ми готові передати для подальшого використання. Загалом моя амбітна ціль – створити в Україні культуру, коли всі виробники будуть відшивати жіночу форму, і не тільки форму, а все, чого потребують жінки в армії.

- Понад 50 тисяч українських жінок служать в Збройних Силах України на різних посадах. Це кухарки, медики, пресофіцерки, танкістки, артилеристки й навіть є унікальна інструкторка з глибоководного військового дайвінгу, — каже Анастасія Блищик, журналістка, солдатка Ізюмського окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ. — І наче 50 тисяч звучить потужно. І наче кожна має право на жіночу форму. Але! В армії її просто немає. За 8 років російсько-української війни чомусь це питання не на часі.

І хтось скаже: та яка різниця?! Одягнули чоловічу — й вперед. Так і є. Одягаємо. Стягуємо себе ременем. Кітель висить. Штани нагадують шаровари. А спробуйте сходити в туалет в броніку, а потім знову себе затягнути тим ременем!

Благо я випадково натрапила на проєкт Arm Women Now. Волонтери взялися за пошиття жіночої форми. Жінкам, які "на нулі", висилають безплатно. Попри те, що я теж біля ворога, — від безкоштовної відмовилася. За штани та кітель заплатила 2200 грн. Це дуже низька ціна.

Створена за спеціальними лекалами форма сидить ідеально, доводить фото Анастасії Блищик

Я хвилювалася, що мені надішлють форму, яка не підійде. Але ні, сіла на мене, як рідна. Довжина штанів — ідеальна, кітель чітко на плечах. І головне — не треба себе стягувати ременем. Маю надію, що скоро цю форму почнуть видавати усім жінкам. Ми гідні, перебуваючи тут, почуватися комфортно.

Фото автора, Ірини Никорак та Анастасії Блищик