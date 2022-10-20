Відключення світла, обстріли та нова допомога Україні: 5 новин, які Ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок четверга, 20 жовтня, деякі українці зустрічають при свічках — і винні у тому російські обстріли.

"Телеграф" коротко зібрав усі останні новини вечора та ночі.

Відключення світла

З 7-ї ранку 20 жовтня в Україні починає діяти режим жорсткої економії електрики. Громадянам рекомендують вимкнути всі зайві електроприлади до 23 годин.

Крім того, можуть і вимикати світло в порядку черги, графік можна подивитися тут.

Нічні обстріли

Вночі росіяни завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі. Є серйозні руйнування. Працюють усі служби. Попередньо, люди не постраждали.

Також вибухи чули у Миколаєві.

Допомога Україні

Чехія продовжує надавати Україні військову підтримку, — Прага проведе постачання на 22 мільйони крон

Санкції проти Ірану

США приєдналися до Великої Британії та Франції і під час закритого засідання Ради безпеки ООН порушили питання передачі Іраном дронів-камікадзе росії.

"Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти до всіх причетних. Ми також продовжимо нарощувати безпрецедентну оборонну допомогу Україні, включаючи засоби ППО, щоб Україна могла захиститися від цієї зброї", — йдеться у повідомленні.

Крім того, польський лідер Анджей Дуда у розмові з президентом Ірану також підтримав Україну в цьому питанні: "Польща має намір дуже активно протидіяти всім закупівлям зброї рф".

На Київщині спалах небезпечної хвороби

У Київській області на одному з фермерських господарств виявили збудник сибірки (Bacillus anthracis) у кози.

Це гостре небезпечне інфекційне захворювання всіх видів сільськогосподарських, домашніх та диких тварин, а також людей.

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 239: окупанти бомбардують Україну, в країні оголошено жорстку економію електроенергії.