Отключения света, обстрелы и новая помощь Украине: 5 новостей, которые Вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро четверга, 20 октября, некоторые украинцы встречают при свечах, — и виной тому российские обстрелы.

"Телеграф" коротко собрал все последние новости вечера и ночи.

Отключения света

С 7 утра 20 октября в Украине начинает действовать режим жесткой экономии электричества. Гражданам настоятельно рекомендуют выключить все лишние электроприборы до 23 часов.

Кроме того, могут и выключать свет в порядке очереди, — график можно посмотреть тут.

Ночные обстрелы

Ночью россияне нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры в Криворожском районе. Есть серьезные разрушения. Работают все службы. Предварительно люди не пострадали.

Также взрывы слышали в Николаеве.

Помощь Украине

Чехия продолжает оказывать Украине военную поддержку, — Прага проведет поставку на 22 миллиона крон

Санкции против Ирана

США присоединились к Великобритании и Франции и во время закрытого заседания Совбеза ООН подняли вопрос передачи Ираном дронов-камикадзе россии.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем причастным. Мы также продолжим наращивать беспрецедентную оборонную помощь Украине, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защититься от этого оружия", — говорится в сообщении.

Кроме того, польский лидер Анджей Дуда в разговоре с президентом Ирана также поддержал Украину в этом вопросе: "Польша намерена очень активной противодействовать всем закупкам оружия рф".

На Киевщине вспышка опасной болезни

В Киевской области на одном из фермерских хозяйств обнаружили возбудитель сибирской язвы (Bacillus anthracis) у козы.

Это острое опасное инфекционное заболевание всех видов сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также людей.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 239: оккупанты бомбят Украину, в стране объявлена жесткая экономия электроэнергии.