Проблеми з інтернетом: на Київщині кардинально впав рівень підключення, у чому причина

Велика кількість киян мала обмежений доступ до Інтернету

У Київській області вже трапилося перше віялове відключення електроенергії внаслідок масованих обстрілів росіянами об'єктів інфраструктури. Стало відомо, що там значно знизився рівень підключення до Інтернет-мережі.

Про це стало відомо з даних компанії Netblocks, які вона опублікувала на їхній сторінці у Twitter. Згідно з інформацією графіка, підключення до мережі впало до 81% від звичайного рівня в Києві, до 62-63% в Буче і Броварах, 69% — в Ірпені тощо.

"Показники показують, що українська енергетична компанія "Укренерго" запровадила перший із графіку покрокових відключень електроенергії в Київській області, при цьому підключення до мережі впало до 81% від звичайного рівня в місті Києві; цей захід став результатом нападів росії на інфраструктуру", — йдется в повідомленні сервісу.

Показники підключення до Інтернету

Як повідомляв "Телеграф" раніше, ДТЕК опублікували графіки відключення електроенергії в Київській області на четвер, 20 жовтня. Усі райони і вулиці розділені на три черги.

Крім того, українцям розповіли, де шукати інформацію про планове відключення електрики в своїй області.