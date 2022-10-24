Укоротили "найдовшу" армію у світі та взяли в полон "вагнерівця": бійці ЗСУ розповіли про підсумки бойової доби

У війні проти українських бійців противник почав застосовувати відпетих карних злочинців

Незважаючи на заклики російських пропагандистів знищувати дітей і взагалі всіх громадян України, воїни ВСУ продовжують твердо виконувати своє завдання і нині контролюють ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Бойове зведення ОК "Південь"

Зокрема підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань на день.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше, "друга за довжиною" армія світу знову зменшилася на 7 солдатів", — зазначили у ОК "Південь".

Крім того, наші бійці покінчили з станцією радіолокації "Зоопарк-1" на Херсонщині – вона більше не функціонує.

Ще одна "цікава" подія – у тому, що українські воїни взяли в полон колишнього російського в’язня, якого завербували на війну в Україну. Зек воював проти українців разом із найманцями з російської приватної військової компанії Вагнера.

У зв’язку з тим, що полонений фашист отримав поранення, українські медики надали йому медичну допомогу (хоча, можливо, його варто було б краще відправити "на концерт кобзона"). Загарбник розповів, що в Росії його засудили за 105 статтею Кримінального кодексу Росії — "вбивство, тобто навмисне заподіяння смерті іншій людині".

“Полонений каже, що сидів за вбивство і був готовий на все, щоб вийти з російської в’язниці. сказано у повідомленні.

Бійці ЗСУ взяли в полон російського вбивцю

Раніше повідомлялося, що найманці ЧВК вагнера вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, яких відправили на війну в Україні. Дезертирам вони прострілювали ноги. Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що до війни проти України залучено понад 8 тис. найманців ПВК Вагнера. Більшість із них складають колишні ув’язнені. На них також випадає найбільший відсоток загиблих.

Нагадаємо, що раніше боєць Сил спецопрацій (ССО) розповів, як "розкрити" "лінію Вагнера" на Донбасі.