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Укоротили "найдовшу" армію у світі та взяли в полон "вагнерівця": бійці ЗСУ розповіли про підсумки бойової доби

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
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Здавайтесь, російські фашисти! Новина оновлена 24 жовтня 2022, 04:16
Здавайтесь, російські фашисти!

У війні проти українських бійців противник почав застосовувати відпетих карних злочинців

Незважаючи на заклики російських пропагандистів знищувати дітей і взагалі всіх громадян України, воїни ВСУ продовжують твердо виконувати своє завдання і нині контролюють ситуацію на Південнобузькому напрямку.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Бойове зведення ОК "Південь"

Зокрема підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань на день.

"Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше, "друга за довжиною" армія світу знову зменшилася на 7 солдатів", — зазначили у ОК "Південь".

Крім того, наші бійці покінчили з станцією радіолокації "Зоопарк-1" на Херсонщині – вона більше не функціонує.

Ще одна "цікава" подія – у тому, що українські воїни взяли в полон колишнього російського в’язня, якого завербували на війну в Україну. Зек воював проти українців разом із найманцями з російської приватної військової компанії Вагнера.

У зв’язку з тим, що полонений фашист отримав поранення, українські медики надали йому медичну допомогу (хоча, можливо, його варто було б краще відправити "на концерт кобзона"). Загарбник розповів, що в Росії його засудили за 105 статтею Кримінального кодексу Росії — "вбивство, тобто навмисне заподіяння смерті іншій людині".

“Полонений каже, що сидів за вбивство і був готовий на все, щоб вийти з російської в’язниці. сказано у повідомленні.

Бійці ЗСУ взяли в полон російського вбивцю

Раніше повідомлялося, що найманці ЧВК вагнера вже розстріляли понад 40 завербованих зеків, яких відправили на війну в Україні. Дезертирам вони прострілювали ноги. Водночас у Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що до війни проти України залучено понад 8 тис. найманців ПВК Вагнера. Більшість із них складають колишні ув’язнені. На них також випадає найбільший відсоток загиблих.

Нагадаємо, що раніше боєць Сил спецопрацій (ССО) розповів, як "розкрити" "лінію Вагнера" на Донбасі.

Теги:
#Війна #Втрати #Генштаб #ЗСУ