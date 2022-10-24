Жителі Києва та семи областей знову залишаться без світла: кому чекати обмежень

Російські обстріли суттєво пошкодили об'єкти критичної інфраструктури нашої країни

У понеділок, 24 жовтня, жителі кількох областей можуть знову залишитися без електропостачання. Зокрема, у перший робочий день тижня жорсткі обмеження можуть торкнутися українців, які проживають у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Відповідну інформацію оприлюднили у телеграм-сторінці "Укренерго", відзначивши, що задля підтримки стабільної роботи енергосистеми тимчасове контрольоване обмеження споживання електрики можуть бути введенні й на Харківщині, Полтавщині, а також у Сумській області.

"Найбільший обсяг обмеження буде застосовано в Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", — йдеться в тексті публікації.

У компанії наголошують, що це вкрай необхідною мірою, котра допоможе знизити навантаження на електромережі. Крім того, відповідні обмеження нададуть енергетикам можливість відремонтувати пошкоджені терористичними атаками з боку росії обладнання.

Також нагадаємо на потребі тримати телефони та павербанки завжди зарядженими і мінімальному використанню електричних приладів.

Знайти конкретну адресу та час її відключення від енергосистеми можна за посиланням ТУТ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні тимчасові відключення електроенергії торкнулися жителів столиці.

Також нагадаємо, російські окупанти завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури у Луцьку.