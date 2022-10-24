Жители Киева и семи областей снова останутся без света: кому ждать ограничений

Российские обстрелы существенно повредили объекты критической инфраструктуры нашей страны

В понедельник, 24 октября, жители нескольких областей могут снова остаться без электроснабжения. В частности, в первый рабочий день недели жесткие ограничения могут коснуться проживающих в Киеве украинцев, а также Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Соответствующую информацию обнародовали в телеграмме "Укрэнерго", отметив, что для поддержания стабильной работы энергосистемы временное контролируемое ограничение потребления электричества могут быть введены и в Харьковской, Полтавской, а также в Сумской области.

"Наибольший объем ограничения будет применен в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях", — говорится в тексте публикации.

В компании отмечают, что это крайне необходимой степени, которая поможет снизить нагрузку на электросети. Кроме того, соответствующие ограничения предоставят энергетикам возможность отремонтировать поврежденное террористическими атаками со стороны россии оборудование.

Также напомним о необходимости держать телефоны и павербанки всегда заряженными и минимальным использованием электрических приборов.

Найти конкретный адрес и время его отключения от энергосистемы можно по ссылке ЗДЕСЬ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне временные отключения электроэнергии затронули жителей столицы.

Также напомним, российские кафиры нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Луцке.