Українців у понеділок чекають аварійні відключення світла: подробиці

росія знову завдала ударів по об'єктах енергосистеми, через що українці знову залишаться без електрики

У понеділок, 31 жовтня, на українців чекають екстрені аварійні відключення електроенергії. Впровадження таких заходів зумовлене черговою масованою атакою росії по критичній енергоструктурі мирних українських міст.

Відповідне попередження з'явилося на сторінці компанії YASNO у соцмережі. Енергетики також закликають громадян вимкнути взагалі або хоча б обмежити використання енергоємних приладів, адже таким чином працівники компаній матимуть змогу оперативно вирішити проблеми зі світлом, пов'язані з черговим обстрілом росіян. Більш детально про графіки відключень обіцяють повідомити згодом.

"Прямо зараз Україна відбиває атаки ворога. А енергетики — працюють над стабілізацією енергосистеми, яка цього ранку зазнала чергового удару російських терористів. Тому хочемо попередити про екстрені аварійні відключення електроенергії сьогодні", — йдеться у публікації.

Інформацію щодо сьогоднішніх відключень у своєму телеграм-каналі підтвердив і заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Важливо! Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії!", — написав він, додавши, що окупаційна армія росії знову завдала ударів по об'єктах енергосистеми у низці областей України. На щастя, переважну більшість російських ракет вдалося збити силами ППО, проте частина з них все ж влучила по цілях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що подальші відключення світла у домівках українців можуть бути більш тривалими. У ДТЕК дали чітке пояснення, чому прийняли таке рішення.