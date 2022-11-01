Виїзд за кордон для українців: один із пунктів пропуску тимчасово припинив працювати

Стала відома причина тимчасового закриття пункту пропуску

Для українців, які планують залишити територію країни, з'явилася важлива інформація. Пункт пропуску на кордоні з Угорщиною тимчасово перестав працювати.

Сьогодні, 1 листопада, пункт пропуску "Дзвінкове" призупинив оформлення осіб та транспортних засобів. Причиною тимчасових змін у роботі став збій у програмному забезпеченні. Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Державної прикордонної служби України.

"Враховуйте цю інформацію при плануванні закордонних поїздок та обирайте інші пункти пропуску для перетину кордону з Угорщиною", — йдеться у повідомленні.

Довідково: пункт пропуску "Дзвінкове" є автомобільним пропуском через кордон України на територію Угорщини. Знаходиться він на автодорозі Т 0714, поблизу села Горонглаб, Берегівського району, що у Закарпатській області.

Пункт пропуску "Дзвінкове" на карті

Нагадаємо, що в Україні розширили список чоловіків, які можуть виїхати за межі країни.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що ще одну категорію українців не випускають за кордон. Стали відомі причини.