Укр

Выезд за границу для украинцев: один из пунктов пропуска временно перестал работать

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Пункт пропуска "Звонковое"
Пункт пропуска "Звонковое". Фото Госпогранслужба

Стала известна причина временного закрытия пункта пропуска

Для украинцев, которые планируют покинуть территорию страные с Венгрией временно перестал работать.

Сегодня, 1 ноября, пункт пропуска "Звонковое" приостановил оформление лиц и транспортных средств. Причиной временных изменений в работе стал сбой в программном обеспечении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Учитывайте данную информацию при планировании зарубежных поездок и выбирайте другие пункты пропуска для пересечения границы с Венгрией", — говорится в сообщении.

Для справки: пункт пропуска "Звонковое" является автомобильным пропуском через границу Украины на территорию Венгрии. Находится он на автодороге Т 0714, вблизи села Горонглаб, Береговского района, Закарпатской области.

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Пункт пропуска "Звонковое" на карте

Напомним, что в Украине расширили список мужчин, которые могут выехать за пределы страны.

Также новостной портал "Телеграф" писал о том, что еще одну категорию украинцев не выпускают за границу. Стали известны причины.

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#Украина #Венгрия #Граница #Госпогранслужба #Пункт пропуска