пригожин може допомогти Україні? Піонтковський здивував пропозицією
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Наразі пригожин займає досить неоднозначну позицію у путінських колах
Власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" євгеній пригожин бачить у президенті України Володимирі Зеленському гідного супротивника, що в подальшому може допомогти у ліквідації путінського режиму у росії.
Відповідну думку на своїй сторінці у соцмережі висловив публіцист Андрій Піонтковський, відзначивши, що така зміна ставлення російської еліти до українського лідера є демонстративним розривом із усією філософією війни путінського режиму.
"пригожин бачить у Зеленському гідного супротивника. Це демонстративний розрив із усією філософією війни путінського режиму. Він може стати нашим гідним партнером у ліквідації цього режиму" — написав він.
У коментарях під публікацією користувачі, м'яко кажучи, шоковані припущеннями Піонтковського. Більшість наголошує, що варто згадати твердження, що "хороших рускіх" не буває і такий "союзник" Україні точно не потрібен. Є й такі, хто вважає, що пригожин, вочевидь, відчув послаблення хватки російського диктатора, тож почав відкривати "пащу" на свого господаря.
Варто також додати, що останнім часом власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" євгеній пригожин став значно відвертішим у своїх заявах. Зокрема, відкрито критикує кадрових військових, підтискає їх, а також та намагається "відполірувати" свій авторитет перед росіянами.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як публіцист Піонтковський передбачив громадянську війну у росії та назвав, що може стати останньою краплею, а також як саме вона пов'язана з Україною.