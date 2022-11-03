пригожин може допомогти Україні? Піонтковський здивував пропозицією

Наразі пригожин займає досить неоднозначну позицію у путінських колах

Власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" ​​євгеній пригожин бачить у президенті України Володимирі Зеленському гідного супротивника, що в подальшому може допомогти у ліквідації путінського режиму у росії.

Відповідну думку на своїй сторінці у соцмережі висловив публіцист Андрій Піонтковський, відзначивши, що така зміна ставлення російської еліти до українського лідера є демонстративним розривом із усією філософією війни путінського режиму.

"пригожин бачить у Зеленському гідного супротивника. Це демонстративний розрив із усією філософією війни путінського режиму. Він може стати нашим гідним партнером у ліквідації цього режиму" — написав він.

У коментарях під публікацією користувачі, м'яко кажучи, шоковані припущеннями Піонтковського. Більшість наголошує, що варто згадати твердження, що "хороших рускіх" не буває і такий "союзник" Україні точно не потрібен. Є й такі, хто вважає, що пригожин, вочевидь, відчув послаблення хватки російського диктатора, тож почав відкривати "пащу" на свого господаря.

Варто також додати, що останнім часом власник російської приватної військової компанії "Група Вагнера" ​​євгеній пригожин став значно відвертішим у своїх заявах. Зокрема, відкрито критикує кадрових військових, підтискає їх, а також та намагається "відполірувати" свій авторитет перед росіянами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як публіцист Піонтковський передбачив громадянську війну у росії та назвав, що може стати останньою краплею, а також як саме вона пов'язана з Україною.