Окупанти "накачують" фронт мобілізованими: актуальні карти боїв в Україні

На південному напрямку бої трохи стихли, але на сході ситуація інша

Інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту потроїлася — росіяни штурмують до 80 разів на день. За даними Генштабу найінтенсивніші бої йдуть у районі Бахмута, Авдіївки та західної частини Донецької області.

Ворог хоче відновити наступ у Донецькій області, зазначають в Інституті вивчення війни, використовуючи мобілізовані. Кількість людей може дозволити досягти росіянам певних успіхів, але погана підготовка та проблеми з логістикою не дадуть серйозно просунутися. Росіяни заявляють, що український контрнаступ триває в районі Сватового та Кремінної.

Окупанти створюють умови на північному заході Херсонської області, щоб уникнути безладної втечі з правого (західного) берега Дніпра. Вони знищують човни та катери вздовж Дніпра та обмежують підходи до берега, мабуть, щоб не дати українським військовим переслідувати їх пізніше. Ворог продовжує готувати оборонні рубежі на Херсонщині та примусово вивозити людей.

Карта боїв в Україні

Схід України

На лінії Сватове-Кремінна продовжується наступ ЗСУ — російські війська звітують про успіхи у відбитті штурмів. Щоб стримати українські війська, ворог обстрілює населені пункти біля Сіверська, Білогорівки, Ведмежі. Штурмували окупанти на північний захід від Кремінної.

Контрнаступ ЗСУ на північному сході України

На Донеччині росія продовжує нарощувати масштабність атак. Українські військові зазнають численних обстрілів. У районі Бахмута росіянам за перші три дні листопада вдалося просунутися на 100 метрів. Ворог намагався прорватися в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. У західній частині Донецької області ворог атакував у районі Павлівки та Водяного. Окупанти ведуть операції у районі Пречистівки, хочуть відкинути українських військових за річку Кашлагач.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Росіяни продовжують готувати оборонні рубежі та переміщувати техніку на Херсонщині. Вони створюють запасні позиції на лівому березі Дніпра. Поточні позиції також зміцнюються. Про суттєві зміни на лінії фронту у північній та північно-західній частині Херсонської області не повідомлялося. Обстріли у Бериславському районі продовжуються, як і ліквідація окупантів та їх складів.

У Запорізькій області триває перекидання особового складу російських військ. Вони спочатку надходять у Донецьку область, потім перерозподіляються на Запорізьку попри погані побутові умови та низький моральний рівень частин армії росії на цьому напрямі. Маріуполь перетворили на військово-логістичний центр.

Карта воєнних дій на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", маніпуляції росіян у Херсонській області частина експертів вважає спробою заманити українські Сили оборони у пастку, адже окупанти перевдягалися у цивільних та нібито масово відвели техніку на східний берег. Тим часом у Херсоні та околицях триває мародерство на різних рівнях. Вивозять як лікарні, так і крадуть речі громадян України.