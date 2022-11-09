На Донбасі ліквідовано ще одного поплічника пушиліна

Представник так званої "нової влади" псевдореспубліки загинув на бойовому посту

На Донбасі "жест доброї" волі вчинив депутат так званої "народної ради "днр" і за сумісництвом командир взводу михайло жуков. Вказану особу було ліквідовано час виконання бойового завдання.

Відповідну інформацію у середу, 9 листопада, у своєму телеграм-каналі повідомив ватажок бойовиків на Донбасі, терорист денис пушилін, зазначивши, що знав "демілітаризованого" політика під час спільної роботи у так званому "парламенті" псевдореспубліки.

За словами ватажка терористичного квазідержавного утворення "днр", жуков загинув на бойовому посту.

"Завжди спокійний, розважливий, скромний хлопець, який із перших днів української агресії на землі Донбасу пішов захищати мирних жителів. Він не прагнув посад, а депутатом став тому, що треба. Ніколи не боявся відповідальності, не втік від неї. Завжди робив те, що має. Так і загинув: на бойовому посту, роблячи свою важку чоловічу працю", — написав пушилін, висловивши співчуття родині та колегам загиблого.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під окупованим росіянами Донецьком знайшов свою смерть фанат московського ЦСКА Максим Шманін, який добровольцем вирушив воювати в Україну на боці агресора.

Також нагадаємо, як на Херсонщині ліквідували колишнього українського нардепа "Слуги народу" Олексія Ковальова, який після початку російського вторгнення перейшов на бік росіян.