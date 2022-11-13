Поїзди в Херсон, приємний прогноз для ЗСУ та результати виборів в США: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які ви могли пропустити

Ранок неділі, 13 листопада, вийшов досить спокійним для українців, проте без вечірніх обстрілів не обійшлося.

"Телеграф" зібрав новини вечора та ночі, які могли пройти повз вашу увагу.

Херсон — наш!

У Херсоні та навколишніх населених пунктах уже доступне радіо та один з українських телеканалів, який веде трансляцію новинного марафону, — повідомляє Держспецзв'язку.

В "Укрзалізниці" вже ведуть підготовку поновлення пасажирського сполучення з Херсоном, — інформує голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Російські окупанти перед втечею з Херсона повністю знищили міську критичну інфраструктуру — зв'язок, постачання води, тепла й електрики, розповідає президент Володимир Зеленський.

Він також наполегливо закликає місцевих жителів не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети, спочатку треба провести розмінування.

Свіжі обстріли

Ввечері росіяни вдарили по житловому району Запоріжжя ракетою "Іскандер-К" із касетним зарядом, через що довелося евакуювати десятки місцевих жителів.

У Черкаській області працювала ППО, також вибухи чули у Харкові.

Із важкої артилерії завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області, а також обстріляли Горностаївку Каховського району Херсонщини, внаслідок чого загинули дві жінки.

Відключення світла

13 листопада діятимуть планові відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

У інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

Скоро повернемо Маріуполь?

Збройні сили України можуть звільнити Мелітополь і Маріуполь вже до січня 2023 року, — таку думку висловив американський генерал Бен Ходжес.

Що там на фронті?

Зеленський наголошує, що на Донеччині зараз справжнє пекло, і дякує захисникам, які тримають рубежі оборони на тому напрямку.

Карти бойових дій наразі виглядають так:

Карта бойових дій Україна 13.11.2022

Карта бойових дій Донбас 13.11.2022

У Чорному морі на бойовому чергуванні зараз знаходиться один ракетоносій рф з вісьмома ракетами "Калібр" напоготові, попереджає оперативне командування "Південь".

Ситуація в США

Багатьох хвилювали результати виборів в США, оскільки від їх результатів може змінитися і підтримка України в боротьбі з росією.

Однак за підсумками проміжних виборів до Конгресу Сполучених штатів Америки представники Демократичної партії збережуть свою більшість у Сенаті протягом наступних двох років, — пишуть в CNN.

Оперативно про війну в Україні також можете читати в матеріалі за цим посиланням — Війна — день 263: ЗСУ продовжують зачистку правого берега Дніпра та готуються до нового наступу.