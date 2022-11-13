Поезда в Херсон, приятный прогноз для ВСУ и результаты выборов в США: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые вы могли пропустить

Утро воскресенья, 13 ноября, получилось достаточно спокойным для украинцев, однако без вечерних обстрелов не обошлось.

"Телеграф" собрал новости вечера и ночи, которые могли пройти мимо вашего внимания.

Херсон – наш!

В Херсоне и окрестных населенных пунктах уже доступно радио и один из украинских телеканалов, который ведет трансляцию новостного марафона, сообщает Госспецсвязи.

В "Укрзализныце" уже ведут подготовку возобновления пассажирского сообщения с Херсоном, — информирует председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Российские оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили городскую критическую инфраструктуру — связь, поставки воды, тепла и электричества, рассказывает президент Владимир Зеленский.

Он также настоятельно призывает местных жителей не пытаться самостоятельно проверять оставленные оккупантами здания и предметы, сначала нужно провести разминирование.

Свежие обстрелы

Вечером россияне ударили по жилому району Запорожья ракетой "Искандер-К" с кассетным зарядом, из-за чего пришлось эвакуировать десятки местных жителей.

В Черкасской области работала ПВО, также взрывы слышали в Харькове.

Из тяжелой артиллерии нанесли удар по Никопольскому району Днепропетровской области, а также обстреляли Горностаевку Каховского района Херсонщины, в результате чего погибли две женщины.

Отключение света

13 ноября будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

В других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

Скоро вернем Мариуполь?

Вооруженные силы Украины могут освободить Мелитополь и Мариуполь уже к январю 2023 года, — такое мнение высказал американский генерал Бен Ходжес.

Что там на фронте?

Зеленский отмечает, что в Донецкой области сейчас настоящий ад, и благодарит защитников, которые держат рубежи обороны на том направлении.

Карты боевых действий выглядят так:

Карта боевых действий Украина 13.11.2022

Карта боевых действий Донбасс 13.11.2022

В Черном море на боевом дежурстве сейчас находится один ракетоноситель рф с восемью ракетами "Калибр" наготове, предупреждает оперативное командование "Юг".

Ситуация в США

Многих беспокоили результаты выборов в США, поскольку от их результатов может измениться и поддержка Украины в борьбе с россией.

Однако по итогам промежуточных выборов в Конгресс Соединенных штатов Америки представители Демократической партии сохранят свое большинство в Сенате в течение следующих двух лет, – пишут в CNN.

Оперативно о войне в Украине также можете читать в материале по этой ссылке — Война — день 263: ВСУ продолжают зачистку правого берега Днепра и готовятся к новому наступлению.