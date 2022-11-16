Працює попри санкції: Зеленський відреагував на петицію щодо заборони скандального видання в Україні

Глава держави визнав, що за часів повномасштабного вторгнення захищати інформаційний простір важливо як ніколи

Президент Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію щодо повного блокування в Україні проросійського видання "Страна UA", проти якого вже двічі вводили санкції РНБО.

Відповідну петицію №22/164952-еп було зареєстровано 28 вересня 2022 року Романом Баланом і вже встигло набрати необхідні для розгляду 25 тисяч голосів.

Він зазначив, що в умовах збройної агресії тема захисту українського інформаційного простору потребує постійної уваги та реагування з боку відповідних державних інституцій.

При цьому Зеленський наголосив, що проти видання вже двічі запроваджувалися обмежувальні заходи. 20 серпня 2021 року було запроваджено санкції проти власників видання та пов’язаних з ними компаній, а 30 грудня того ж року і проти відповідних вебресурсів.

"З урахуванням викладеного електронна петиція направлена Секретарю Ради національної безпеки і оборони України А.Данілову з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства України порушені питання, вжити необхідних заходів реагування та поінформувати Р.А.Балана про результати", — відповів глава держави.

Як повідомлялося раніше, попри блокування ресурсів та санкції, видання "Страна" продовжує активно працювати в Україні. У вересні через це навіть спалахнув гучний скандал, оскільки журналістка цього ресурсу намагалася номінуватися на престижну премію Thomson Foundation.