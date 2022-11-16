Работает несмотря на санкции: Зеленский отреагировал на петицию о запрете скандального издания в Украине

Глава государства признал, что во времена полномасштабного вторжения защищать информационное пространство важно, как никогда

Президент Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию относительно полной блокировки в Украине пророссийского издания "Страна UA", против которого уже дважды вводили санкции СНБО.

Соответствующая петиция №22/164952-еп была зарегистрирована 28 сентября 2022 года Романом Баланом и уже успела набрать необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Он отметил, что в условиях вооруженной агрессии тема защиты украинского информационного пространства нуждается в постоянном внимании и реагировании со стороны соответствующих государственных институций.

При этом Зеленский подчеркнул, что против издания уже дважды вводились ограничительные меры. 20 августа 2021 года были введены санкции против владельцев издания и связанных с ними компаний, а 30 декабря того же года и против соответствующих веб-ресурсов.

"С учетом изложенного электронная петиция направлена Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Данилову с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины поднятые вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать Р.А.Балана о результатах", — ответил глава государства.

Как сообщалось ранее, несмотря на блокировку ресурсов и санкции, издание "Страна" продолжает активно работать в Украине. В сентябре из-за этого даже вспыхнул громкий скандал, так как журналистка указанного ресурса пыталась номинироваться на престижную премию Thomson Foundation.