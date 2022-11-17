"Тавро країни-терориста поставлено на росію назавжди": як відреагували в Україні на вироки у справі MH17

В Україні рішення Гаазького суду називають безпрецедентним та важливим

Окружний суд Гааги поставив крапку у справі про збитий над Україною літак Boeing 777 рейсу MH17. Спираючись на чисельні докази, трьом підсудним, серед яких один українець та двоє росіян, було винесено вироки у вигляді довічного ув’язнення. У разі затримання, винні опиняться за ґратами.

Важливе рішення вже прокоментували в Україні. Так, наприклад, президент Володимир Зеленський заявив, що за скоєний злочин мають покарати не лише виконавці, а й замовники.

"Бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", – Володимир Зеленський.

Відомий журналіст Юрій Бутусов, коментуючи рішення суду заявив, що це рішення є безпрецедентною подією у світі кримінології, яку вдалося довести до кінця завдяки новітнім технологіям пошуку та аналізу відео та фото даних, дослідженню матеріалів та видів озброєння.

"Вісім років росія висувала багато версій, що літак різними способами збили українці. Але вирок суду звинуватив у трагедії росію, тобто підтвердив ту ж версію, яку висунули спочатку українці .... Тепер клеймо країни-терориста, яка вбиває невинних людей, поставлено на росію назавжди", — Бутусов.

Глава Українського МЗС Дмитро Кулеба вважає, що рішення суду посилають сигнал росії про те, що "жодна брехня не допоможе уникнути правосуддя. Уся вертикаль командування російських злочинців має бути притягнута до відповідальності".

Також важливе рішення суду у Гаазі вже встигли прокоментувати й інші громадські та політичні діячі.

Пост журналіста Дениса Казанського

Пост журналіста Дениса Казанського

Пост Міністра оборони України Олексія Резнікова

Пост колишнього президента України Петра Порошенка

Пост глави Офісу Президента Андрія Ярмака

Пост першої леді України Олени Зеленської

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Гаазький суд встановив, що дії ДНР повністю контролювала росія.

Також ми повідомляли про те, що в Україні оголосили полювання на відомого терориста Гіркіна, який причетний до катастрофи MH17.