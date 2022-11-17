Зарядити телефон та приготувати котлети: власник Rozetka розповів, за чим стали ходити до його магазинів

В одному з магазинів Rozetka жінка скористалася генератором, щоб закінчити один кулінарний процес

За умов аварійних відключень світла українці виживають як можуть. Не у всіх є генератори, які стали лідерами продажів цієї осені. Тому деякі користуються можливостями цього присторою у публічних місцях.

Так, у одному з магазинів Rozetka, оснащеному генератором, жінка доготовляла фарш на котлети. Смішним випадком поділився український бізнесмен, співзасновник і співвласник інтернет-магазину "Rozetka.ua" Владислав Чечоткін на своїй сторінці уFacebook.

Так, він написав, що понад 100 магазинів вже обладнано генераторами та старлінками. Можливості цього обладнання підприємці дозволяють використовувати своїм клієнтам. За словами Чечоткіна, хтось приходить зі своїм чайником і просить скип’ятити води, хтось сідає у кутку, щоб зарядити павербанк, а хтось просто хоче побути довше, бо є світло.

"Сьогодні в Києві прийшла жінка і каже розгублено: я не знаю, чи можу я вас попросити, але тут така справа – і дістає з сумки м’ясорубку та м’ясо. Вибачте, можна я у вас докручу фарш, бо почала робити котлети…" – розповів про смішну ситуацію Чечоткін.

Пост Чечоткіна

Раніше "Телеграф" повідомляв, який генератор найкраще вибрати на зиму – бензиновий, дизельний чи газовий. А також ми писали, як вижити в екстремальних умовах українцям, якщо відключать світло, воду та газ.