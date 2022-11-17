Зарядить телефон и приготовить котлеты: владелец Rozetka рассказал, за чем стали ходить в его магазины

В одном из магазинов Rozetka женщина воспользовалась генератором, чтобы закончить один кулинарный процесс

В условиях аварийных отключений света украинцы выживают как могут. Не у всех есть генераторы, которые стали лидерами продаж этой осенью. Поэтому некоторые пользуются возможностями этого устройства в публичных местах.

Так, в одном из магазинов Rozetka, оснащенным генератором, женщина доготавливала фарш на котлеты. Смешным случаем поделился украинский бизнесмен, соучредитель и совладелец интернет-магазина "Rozetka.ua" Владислав Чечёткин на своей странице в Facebook.

Так, он написал, что более 100 магазинов уже оборудованы генераторами и старлинками. Возможности этого оборудования предприниматели разрешают использовать своим клиентам. По словам Чечеткина, кто-то приходит со своим чайником и просит скипятить воды, кто-то садится в углу, чтобы зарядить павербанк, а кто-то просто хочет побыть подольше, потому что есть свет.

"Сегодня в Киеве пришла женщина и говорит растерянно: я не знаю, могу ли я вас попросить, но здесь такое дело – и достает из сумки мясорубку и мясо. Извините, можно я у вас докручу фарш, потому что начала делать котлеты…" – рассказал о смешной ситуации Чечеткин.

Пост Чечеткина

Ранее "Телеграф" сообщал, какой генератор лучше всего выбрать на зиму – бензиновый, дизельный или газовый. А также мы писали, как выжить в экстремальных условиях украинцах, если отключат свет, воду и газ.