Звільнення працівників, які виїхали за кордон: можна і чи законно?

У Держпраці рекомендують почекати з вирішенням кадрових питань до кінця війни

Після початку російського вторгнення в Україну багато жителів нашої країни поїхали за кордон, причому деякі це робили в екстреному порядку, не попередивши про це роботодавця.

У цих умовах у роботодавців виникає питання про те, що робити зі співробітниками, які не можуть відвідувати робоче місце та навіть фізично не перебувають на території України. Як повідомляє sud.ua, у Держпраці кажуть, що з питанням звільнення в такому разі варто почекати, а от зарплату можна не виплачувати.

У відомстві нагадали, що звільнення за власним бажанням та за згодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника. Однак якщо він без погодження з керівництвом залишив робоче місце і не виконує своїх трудових обов’язків, то це можна розцінювати як прогул без поважної причини.

"Тому рекомендуємо за відсутності заяви працівника про звільнення не вирішувати питання про звільнення працівника до закінчення бойових дій", — зазначили у Держпраці.

Там нагадують, що у таких випадках у табелі можна проставляти причину "інші причини відсутності". Підстав на отримання зарплати працівником відсутні.

Якщо робота має бути зроблена, то роботодавець може найняти іншого працівника на умовах термінового трудового договору.

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